"Трагедія нічому не вчить": брат скандальної Олени Зайцевої затриманий за водіння в нетверезому стані (фото)

Користувачі соцмережі були обурені такою поведінкою порушника

Брат підозрюваної у жахливому ДТП у Харкові Олени Зайцевої був затриманий п'яним за кермом. Про це повідомив Роман Старченко на сторінці групи "Авто Євро Сила" Facebook.

Старченко пише, що Зайцев Василь Васильович був затриманий у нетверезому стані патрульними поліцейськими в ніч на 4 червня в Харкові.

Фото: Машина Зайцева (facebook.com/groups/aes.kh)

За словами Романа, Зайцев від медичного огляду відмовився і за результатами було складено протокол за ч1. ст. 130 і винесена постанова по ч1. ст. 122.

Фото: Василь Зайцев (facebook.com/groups/aes.kh)

"Трагедія нічому не вчить людей! Брат Зайцевої затримали п'яним за кермом! Вся сім'я дуже сумує за загиблими на вул Сумської! Не встигли охолонути емоції після гучного ДТП з Оленою Зайцевої, як відзначився її брат. Очевидно, що людей чуже горе не вчить нічому. Мало жертв на вулиці. Сумській, мало горя загиблих, якщо ти мажор і в тебе є багато грошей – можна все! Сподіваємося, що справу не вдасться зам'яти", - написав автор посту.

Скріншот поста (facebook.com/groups/aes.kh)

Користувачі соцмережі були обурені такою поведінкою порушника.

Скріншот коментарів (facebook.com/groups/aes.kh)

Аварія на вулиці Сумській в Харкові сталася 18 жовтня 2017 року. В результаті ДТП загинуло шість осіб. Ще п'ять отримали травми різного ступеня тяжкості. За кермом автомобіля Lexus, який на пішохідному переході наїхав на натовп людей, була 20-річна Олена Зайцева.

Раніше повідомлялося, що підозрюваної у ДТП в Харкові Олени Зайцевої можуть пом'якшити покарання.

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