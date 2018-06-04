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"Трагедия ничему не учит": брат скандальной Алены Зайцевой задержан за вождение в нетрезвом состоянии (фото)

STYLERLIFE        04.06.2018 - 19:41
Коллаж РБК-Украина
Коллаж РБК-Украина

Пользователи соцсети были возмущены таким поведением нарушителя

Брат подозреваемой в ужасном ДТП в Харькове Алены Зайцевой был задержан пьяным за рулем. Об этом сообщил Роман Старченко на странице группы "Авто Евро Сила" в Facebook.

Старченко пишет, что Зайцев Василий Васильевич был задержан в нетрезвом состоянии патрульными полицейскими в ночь на 4 июня в Харькове.

Фото: Машина Зайцева (facebook.com/groups/aes.kh)

По словам Романа, Зайцев от медицинского освидетельствования отказался и по результатам был составлен протокол по ч1. ст.130 и вынесена постанова по ч1. ст.122. 

Фото: Василий Зайцев (facebook.com/groups/aes.kh)

"Трагедия ничему не учит людей! Брат Зайцевой задержан пьяным за рулем! Вся семья очень скорбит за погибшими на ул Сумской! Не успели остынуть эмоции после нашумевшего ДТП с Еленой Зайцевой, как отличился ее брат. Очевидно, что людей чужое горе не учит ничему. Мало жертв на ул. Сумской, мало горя погибших, если ты мажор и у тебя есть много денег – можно все! Надеемся, что дело не удастся замять", - написал автор поста.

Скриншот поста (facebook.com/groups/aes.kh)

Пользователи соцсети были возмущены таким поведением нарушителя.

Скриншот комментариев (facebook.com/groups/aes.kh)

Авария на улице Сумской в Харькове произошла 18 октября 2017 года. В результате ДТП погибло шесть человек. Еще пять получили травмы разной степени тяжести. За рулем автомобиля Lexus который на пешеходном переходе наехал на толпу людей, была 20-летняя Алена Зайцева.

Ранее сообщалось, что подозреваемой в ДТП в Харькове Алене Зайцевой могут смягчить наказание.

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Теги: Алена Зайцева, ДТП, харьков
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