ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Новини компаній
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинги кандидатів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Трагедія на показі моди: хлопець-модель помер на подіумі (відео)

STYLERЖиття    29.04.2019 - 07:17
Трагедія на показі моди: хлопець-модель помер на подіумі (відео)
Фото: модель Талес Соарес помер на показі моди

Медики не змогли врятувати молодого чоловіка

Тиждень моди в Сан-Паулу затьмарився трагедією - 26-річний Талес Соарес, який брав участь у показі, помер прямо на подіумі. Хлопця-модель доставили в госпіталь, але лікарі лише констатували смерть, передає Associated Press.

Зазначається, що молодий чоловік міг пережити шок в момент презентації. Після його падіння глядачі спершу вирішили, що це є частиною шоу, але незабаром Соареса почало трясти, і з його рота пішла піна.

На показі була присутня бригада медиків, вони поспішили до хлопця, якого потім відвезли до лікарні.

 

Фото: apnews.com

Як пишуть місцеві ЗМІ, організатори заходу вважають, що падіння моделі під час показу бренду Ocksa сталося через те, що Талес міг спіткнутися об шнурівку.

Трагедія на показі моди: хлопець-модель помер на подіумі (відео)

Фото: Талес Соарес (instagram.com/tales.cotta)

Сама трагедія потрапила на відео.

На кадрах видно, як модель лежить на подіумі обличчям вниз, а над ним зібралися медики.

Відео: YouTube / The Star Online

Як повідомлялося раніше, нещодавно покінчила життя самогубством актриса і модель Стефані Шерк. Чоловік канадської актриси спробував приховати цей факт, але інформація все ж просочилася в пресу.

Нагадаємо, що в 2017 році 14-річна російська модель Влада Дзюба, яка працювала за контрактом в Китаї, померла через дуже важкі та виснажливі умови роботи.

Вічна пам'ять: померла відома українська співачка Ізолювали від суспільства: шокуючі деталі останніх днів Бистрицької
Вибори 2019 Результати виборів президента України Вибори 2019: як пройшов другий тур голосування
Новини України трагедияпреступлениямода
Новини партнерів
Lite
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся