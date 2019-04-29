Трагедия на показе моды: парень-модель умер на подиуме (видео)

Фото: модель Талес Соарес умер на показе моды

Медики не смогли спасти молодого человека

Неделя моды в Сан-Паулу омрачилась трагедией - 26-летний Талес Соарес, который участвовал на показе, скончался прямо на подиуме. Парня-модель доставили в госпиталь, но врачи только констатировали смерть, передает Associated Press.

Отмечается, что молодой человек мог испытать шок в момент представления. После его падения зрители сперва решили, что это является частью шоу, но вскоре Соареса начало трясти, и из его рта пошла пена.

На показе присутствовала бригада медиков, они поспешили к парню, которого затем увезли в больницу.

Фото: apnews.com

Как пишут местные СМИ, организаторы мероприятия посчитали, что падение модели во время показа бренда Ocksa произошло из-за того, что Талес мог споткнуться об шнурки.

Фото: Талес Соарес (instagram.com/tales.cotta)

Сама трагедия попала на видео.

На кадрах видно, как модель лежит на подиуме лицом вниз, а над ним собрались медики.

Видео: YouTube / The Star Online

Как сообщалось ранее, недавно покончила жизнь самоубийством актриса и модель Стефани Шерк. Супруг канадской актрисы попытался скрыть этот факт, но информация все же просочилась в прессу.

Напомним, что в 2017 году 14-летняя российская модель Влада Дзюба, которая работала по контракту в Китае, скончалась из-за очень тяжелых и изнурительных условий работы.