Трагедія на показі моди: хлопець-модель помер на подіумі (відео)

Тиждень моди в Сан-Паулу затьмарився трагедією - 26-річний Талес Соарес, який брав участь у показі, помер прямо на подіумі. Хлопця-модель доставили в госпіталь, але лікарі лише констатували смерть, передає Associated Press.

Зазначається, що молодий чоловік міг пережити шок в момент презентації. Після його падіння глядачі спершу вирішили, що це є частиною шоу, але незабаром Соареса почало трясти, і з його рота пішла піна.

На показі була присутня бригада медиків, вони поспішили до хлопця, якого потім відвезли до лікарні.

Фото: apnews.com

Як пишуть місцеві ЗМІ, організатори заходу вважають, що падіння моделі під час показу бренду Ocksa сталося через те, що Талес міг спіткнутися об шнурівку.

Фото: Талес Соарес (instagram.com/tales.cotta)

Сама трагедія потрапила на відео.

На кадрах видно, як модель лежить на подіумі обличчям вниз, а над ним зібралися медики.

Відео: YouTube / The Star Online

Як повідомлялося раніше, нещодавно покінчила життя самогубством актриса і модель Стефані Шерк. Чоловік канадської актриси спробував приховати цей факт, але інформація все ж просочилася в пресу.

Нагадаємо, що в 2017 році 14-річна російська модель Влада Дзюба, яка працювала за контрактом в Китаї, померла через дуже важкі та виснажливі умови роботи.