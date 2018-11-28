"Трагічні наслідки ": у МОЗ розповіли, як розпізнати депресію

Повідомляється, що ігнорування захворювання може мати трагічний кінець
В МОЗ України розповіли, як відрізнити депресію від осінньої хандри або просто поганого настрою. Відмінною рисою захворювання є пригнічений настрій протягом декількох тижнів і суїцидальні думки, зниження працездатності. Про те, що робити в разі наявності таких симптомів розповіли в публікації Міністерства охорони здоров'я України у Facebook.
Повідомляється, що депресія — таке ж захворювання, як грип чи застуда, тому потребує лікування.
"Якщо ви переживаєте, що у вас депресія, тому що іноді з'являється поганий настрій, то не варто — це не депресія. Депресію можна запідозрити якщо людина щонайменше протягом двох тижнів постійно перебуває в пригніченому стані, їй нецікаво займатися справами, які раніше приносили задоволення, і вона не може виконувати повсякденні справи. Депресія не є ознакою слабкості або приводом для почуття провини. Це захворювання, як грип або пневмонія, і залишати його без уваги небезпечно. Ігнорування депресії може мати найтрагічніші наслідки, зокрема, серйозні психічні розлади або самогубство", — пише МОЗ.
Також у Міністерстві розповіли, що робити при наявності симптомів.
Якщо вам здається, що у вас депресія:
"При виникненні суїцидальних думок терміново звертайтеся за допомогою", – додали в міністерстві, прикріпивши номери локальних гарячих ліній допомоги.
Скріншот поста облікового запису facebook.com/moz.ukr
Нагадаємо, що раніше ми писали чим подорожі корисні для здоров'я.
До цього експерти назвали продукти, які провокують депресію.
Відео: РБК-Україна