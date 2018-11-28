"Трагічні наслідки ": у МОЗ розповіли, як розпізнати депресію

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Повідомляється, що ігнорування захворювання може мати трагічний кінець

В МОЗ України розповіли, як відрізнити депресію від осінньої хандри або просто поганого настрою. Відмінною рисою захворювання є пригнічений настрій протягом декількох тижнів і суїцидальні думки, зниження працездатності. Про те, що робити в разі наявності таких симптомів розповіли в публікації Міністерства охорони здоров'я України у Facebook.

Повідомляється, що депресія — таке ж захворювання, як грип чи застуда, тому потребує лікування.

"Якщо ви переживаєте, що у вас депресія, тому що іноді з'являється поганий настрій, то не варто — це не депресія. Депресію можна запідозрити якщо людина щонайменше протягом двох тижнів постійно перебуває в пригніченому стані, їй нецікаво займатися справами, які раніше приносили задоволення, і вона не може виконувати повсякденні справи. Депресія не є ознакою слабкості або приводом для почуття провини. Це захворювання, як грип або пневмонія, і залишати його без уваги небезпечно. Ігнорування депресії може мати найтрагічніші наслідки, зокрема, серйозні психічні розлади або самогубство", — пише МОЗ.

Також у Міністерстві розповіли, що робити при наявності симптомів.

Якщо вам здається, що у вас депресія:

Поділіться своїми переживаннями з близькою людиною. Зверніться за допомогою до фахівця: насамперед - запишіться на прийом до сімейного лікаря або терапевта, при необхідності він направить до вузького фахівця. Продовжуйте займатися тим, що приносило вам задоволення раніше. Уникайте самоізоляції. Будьте на зв'язку з сім'єю і друзями. Регулярно робіть фізичні вправи, навіть якщо це невелика прогулянка. Прийміть той факт, що у вас, можливо, депресія, і вдосконалюйте свої очікування відповідно. У такому стані у вас може не вистачати сил, щоб підтримувати свою діяльність у звичному обсязі.

"При виникненні суїцидальних думок терміново звертайтеся за допомогою", – додали в міністерстві, прикріпивши номери локальних гарячих ліній допомоги.

Скріншот поста облікового запису facebook.com/moz.ukr

Нагадаємо, що раніше ми писали чим подорожі корисні для здоров'я.

До цього експерти назвали продукти, які провокують депресію.

Відео: РБК-Україна