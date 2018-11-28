"Трагические последствия ": в МОЗ рассказали, как распознать депрессию

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Сообщается, что игнорирование заболевания может иметь трагический конец

В МОЗ Украины рассказали, как отличить депрессию от осенней хандры или просто плохого настроения. Отличительной чертой заболевания является подавленное настроение в течение нескольких недель и суицидальные мысли, снижение работоспособности. О том, что делать в случае наличия подобных симптомов рассказали в публикации Министерства здравоохранения Украины в Facebook.

Сообщается, что депрессия — такое же заболевание как грипп или простуда, потому требует лечения.

"Если вы переживаете, что у вас депрессия, потому что иногда появляется плохое настроение, то не стоит — это не депрессия. Депрессию можно заподозрить если человек по меньшей мере в течение двух недель постоянно находится в подавленном состоянии, ему неинтересно заниматься делами, которые раньше приносили удовольствие, и он не может выполнять повседневные дела. Депрессия не является признаком слабости или поводом для чувства вины. Это заболевание - так же как грипп или пневмония, и оставлять его без внимания опасно. Игнорирование депрессии может иметь самые трагические последствия, в частности, серьезные психические расстройства или самоубийство", — пишет МОЗ.

Также в Министерстве рассказали, что делать при наличии симптомов.

Если вам кажется, что у вас депрессия:

Поделитесь своими переживаниями с близким человеком. Обратитесь за помощью к специалисту: прежде всего - запишитесь на прием к семейному врачу или терапевту, при необходимости он направит к узкому специалисту. Продолжайте заниматься тем, что приносило вам удовольствие раньше. Избегайте самоизоляции. Будьте на связи с семьей и друзьями. Регулярно делайте физические упражнения, даже если это небольшая прогулка. Примите тот факт, что у вас, возможно, депрессия, и корректируйте свои ожидания соответственно. В таком состоянии у вас может не хватать сил, чтобы поддерживать свою деятельность в привычном объеме.

"При возникновении суицидальных мыслей срочно обращайтесь за помощью", – добавили в министерстве, прикрепив номера локальных горячих линий помощи.

Скриншот поста аккаунта facebook.com/moz.ukr

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Видео: РБК-Украина