"Вимагав 1500 доларів": скандал з вимаганням у воїна АТО спалахнув з новою силою

Ілюстративне фото (РБК-Україна)

Лікар вимагав гроші за встановлення групи інвалідності

Скандал з медиком, який вимагав хабар у ветерана АТО за встановлення групи інвалідності, спалахнув з новою силою через ситуацію із заставою. Про це повідомив правозахисник Масі Найєм на своїй сторінці в Facebook.

"Лікар-експерт, майор медичної служби у відставці, Наумов Валерій Леонідович, вимагав 1500 доларів за встановлення групи інвалідності пораненому на фронті Петру Олексюку. 6 грудня 2018 року суд обрав для Валерія запобіжний захід у вигляді утримання вод вартою з можливістю внести залів у розмірі 2 113 100 гривень", - сказав він.

Скріншот посту (facebook.com/MasiNayyem)

У той же час Найєм уточнив, що у медика знайшлася настільки "космічна" сума.

"І десь знайшов два мільйони гривень, щоб просто не сидіти під вартою на час досудового розслідування", - підкреслив він.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що прокуратура просила суд столиці обрати запобіжний захід у вигляді утримання під вартою на 2 місяці з альтернативою заставу в 2 млн гривень голові Центру медико-соціальної експертизи та лікаря-експерта, що вимагали хабар за призначення інвалідності учаснику АТО.

Як ми писали раніше, 5 грудня в Києві на вимаганні хабара затримали лікаря-експерта відділу експертизи Центральної військово-лікарської комісії Міністерства оборони України та голову Центрального МСЕК №1 Київського міського центру медико-соціальної експертизи.