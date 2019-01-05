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"Требовал 1500 долларов": скандал с вымогательством у воина АТО вспыхнул с новой силой

STYLERЖизнь    05.01.2019 - 10:55
"Требовал 1500 долларов": скандал с вымогательством у воина АТО вспыхнул с новой силой
Иллюстративное фото (РБК-Украина)

Врач требовал деньги за установление группы инвалидности

Скандал с медиком, который требовал взятку у ветерана АТО за установление группы инвалидности, вспыхнул с новой силой из-за ситуации с залогом. Об этом сообщил правозащитник Маси Найем на своей странице в Facebook.

"Врач-эксперт, майор медицинской службы в отставке, Наумов Валерий Леонидович, требовал 1500 долларов за установление группы инвалидности раненому на фронте Петру Олексюку. 6 декабря 2018 года суд избрал для Валерия меру пресечения в виде содержания вод стражей с возможностью внести залов в размере 2 113 100 гривен", - сказал он.

&quot;Требовал 1500 долларов&quot;: скандал с вымогательством у воина АТО вспыхнул с новой силой

Скриншот поста (facebook.com/MasiNayyem)

В то же время Найем уточнил, что у медика нашлась столь "космическая" сумма.

"И где-то нашел два миллиона гривен, чтобы просто не сидеть под стражей на время досудебного расследования", - подчеркнул он.

Напомним, ранее сообщалось, что прокуратура просила суд столицы избрать меру пресечения в виде содержания под стражей на 2 месяца с альтернативой залога в 2 млн гривен председателю Центра медико-социальной экспертизы и врачу-эксперту, которые требовали взятку за назначение инвалидности участнику АТО.

Как мы писали ранее,, 5 декабря в Киеве на вымогательстве взятки задержали врача-эксперта отдела экспертизы Центральной военно-врачебной комиссии Министерства обороны Украины и главу Центрального МСЭК №1 Киевского городского центра медико-социальной экспертизы.

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Новости Украины взяткаврачивоин АТО
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