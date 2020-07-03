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Вимагаю покарати покидьків: Маша Єфросиніна заступилася за жертву "копів" у Кагарлику

STYLERЖиття    03.07.2020 - 14:26
Вимагаю покарати покидьків: Маша Єфросиніна заступилася за жертву "копів" у Кагарлику
Маша Єфросиніна виступила на захист жертви поліції в Кагарлику (Колаж РБК-Україна)

Телеведуча пообіцяла добитися справедливого покарання для ґвалтівників

Відома телеведуча Маша Єфросиніна вирішила взяти під опіку 26-річну Нелю, яка стала жертвою поліцейських в Кагарлику. 25 травня жінку запросили у відділення поліції для давання показань і всю ніч її били, катували та ґвалтували.

На цей момент триває розслідування, але Неля так і не отримала обіцяного захисту та підтримки. Маша Єфросиніна повідомила на своїй сторінці в Instagram, що готова надати жертві "копів" будь-яку підтримку і буде допомагати їй добитися справедливого покарання для злочинців.

"Що відчуває жінка, коли її жорстоко гвалтують протягом семи годин?? На це питання може відповісти Неля Погребицька. 26 років. Її ви могли бачити у новинах та пресі про гучну справу про зґвалтування в Кагарлику...Хто не чув про цю історію, коротко викладаю: місяць тому двоє поліцейських в селі Стави Київської області спробували змусити Нелю підписати якусь бажану їм заяву (щоб підвищити показники з розкриття). Вона відмовилася. Спершу вони її побили, надівши на голову протигаз, потім катували 4 години, потім прикували наручниками до батареї; а потім ґвалтували протягом семи годин як статевим, так і різними предметами...", - написала Єфросиніна.

Вона додала, що двох підозрюваних нині тримають в СІЗО, а Нелю досі не оглянув професійний гінеколог, оскільки місцеві лікарі не захотіли зв'язуватися з поліцією. Адвокати замість допомоги дівчині, водили її по різних ток-шоу.

"Попередній держ. адвокат тільки тим і займався, що тягав дівчину по ток-шоу, де її називали повією, що сама спровокувала зґвалтування. Сьогодні Нелею зайнялися приватні адвокати. І мені вдалося з нею зустрітися. Я читала документи та експертизу. Мед. обстеженням її я займуся! АЛЕ є одне АЛЕ! Гучні справи мають властивість дуже швидко змінюватися іншими гучними справами, а особливо, коли мова йде про звірячу поведінку людей у погонах! Я вимагаю покарання цих покидьків!!! І всім, хто спробує зам'яти цю справу, щоб чергові тварини вийшли безкарними на свободу та ґвалтувати наших жінок і дочок (є вже відомості, що ті двоє ґвалтували й чоловіків), заявляю, що буду висвітлювати кожен судовий крок у справі Нелі, щоб вся країна спостерігала за діями нашого правосуддя!!!" – заявила Єфросиніна.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що жертва поліцейських в Кагарлику розповіла нові подробиці жахливого злочину.

А також розповідали про те, що постраждала жінка з Кагарлика повідомила про те, що її катували.

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Автор: Анна Шиканова

Теги Новини України Маша Єфросинінаизнасилование
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