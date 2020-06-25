Хронологія подій почалася раніше: адвокати постраждалої з Кагарлика розкрили нові деталі

Жертва копів з Кагарлика дала прес-конференцію (Колаж РБК-Україна)

Жертва насильства і її адвокати розповіли про загрози з боку підозрюваних

Жертва насильства поліцейських з Кагарлика дала пресконференцію разом зі своїми адвокатами. Стало відомо, що загрози від поліцейських дівчина отримувала ще до трагедії.

Як зазначили адвокати, мати дівчини подавала заяву на одного з підозрюваних за загрози ще на початку травня, але в поліції не відреагували.

"Хронологія подій почалася не 24 травня. Хронологія подій почалася набагато раніше. Неліна мама подала заяву про погрози Миколая – одного з підозрюваних. І ця справа жодним чином не мала належної реакції", - розповіла адвокат Олена Сотник під час пресконференції в "Інтерфакс-Україна".

Вона зазначила, що якби правоохоронні органи відреагували на заяву, то трагедії 24 травня можна було б уникнути.

"Тому важливо, щоб ДБР та прокуратура розслідувала цю подію в хронології та розуміли, що було або зволікання, або умисне приховування злочинів конкретного поліцейського, яке призвело до того, що відбулося 24 травня", - додала адвокат.

Крім того, стало відомо, що після вчинення злочину поліцейські продовжили загрожувати жертві, а також її рідним.

"Коли заарештовували одного з фігурантів, Миколу Кузіва, він чітко сказав: "Я скоро повернуся, і ви зрозумієте, тоді ви отримаєте". Загрози ці звучали, і сама Неля, і її сім'я боїться", - сказала Сотник.

Вона додала, що керівник Національної поліції Ігор Клименко особисто обіцяв надати охорону, але за фактом цього так і не зробили.

"Нелі потрібна якісна, цілодобова охорона. А їй сказали – ми дамо вам тривожну кнопку, але до найближчого відділення поліції 130 км. Охорони немає, тому що особа, яку охороняють, повинна забезпечувати диван і харчування", - повідомила нардеп Анастасія Радіна.

Адвокат Нелі Олена Сотник розповіла, що дівчина знаходиться в дуже важкому стані, боїться за себе і свою сім'ю.

"Ми думали, чи варто їй зустрічатися і розмовляти з журналістами, через то, що вона знаходиться в дуже серйозному важкому психологічному стані, і вона за себе боїться, і за свою сім'ю", - додала правозахисник.

Пресконференція по справі про насильство в Кагарлику

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що адвокат жертви з Кагарлика розповіла про страшні злочини поліцейських.

А також розповідали про те, що стали відомі приголомшливі подробиці злочину в Кагарлику.

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Автор: Анна Шиканова