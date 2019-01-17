"Вимагають гроші": в мережі розповіли про новий скандал з поліцейськими в Києві (фото)

Ілюстративне фото (РБК-Україна)

Інцидент стався в центрі столиці

У мережі обговорюють випадок у Києві, коли після затримання патрульними чоловіка для перевірки незабаром той потрапив у відділок, а звідти - до лікарні у травматологію. А наступного дня його відпустили з фінгалами під очима. Цією історією в Facebook поділився друг потерпілого.

Він розповів, що на Хрещатику в середу близько шостої вечора правоохоронці зупинили його товариша з метою перевірки - мовляв, з підозрою на наркотичне сп'яніння. Той погодився пройти огляд. Чоловіка звати Кирило Сплодітель.

"І перед тим як його відвозити, він зателефонував мені і сказав, що від нього вимагають гроші. Його відвезли у Шевченківське РУВС на вул. Прорізну, 12а. З його номера телефонували мені поліцейські - нібито все нормально. Я прочекав біля автомобіля півтори години, весь час йому телефонуючи. Останній раз додзвонившись я дізнався, що він знаходиться на Прорізній. Зв'язок зник", - йдеться в повідомленні.

Після цього чоловік розповів, що вже з дому він почав дзвонити до РУВС і там сказали, що товариша забрала швидка. Ніякого зв'язку з його знайомим не було.

"Батьки приїхавши до дільниці дізналися, що його відвезли у 17-ю лікарню в травматологію. Близько 00:00. На момент ранку 17 січня його перевезли в КПЗ, шукаємо куди", - йдеться в повідомленні.

Фото: facebook.com/dimniy

Стурбований долею друга чоловік звернувся у соцмережі за допомогою, щоб надати інциденту розголосу і отримати поради юристів.

Пізніше він опублікував новий пост, в якому показав фото з товаришем.

"Живий, здоровий. І це головне. Дякую всім за підтримку", - підписав він знімок.

Фото: facebook.com/dimniy

На кадрі видно сильні синці під очима Кирила.

Скрін: facebook.com/dimniy

Повідомлення набрало близько півтисячі шерингов. У коментарях до посту користувачі мережі обурюються ситуацією і сочуствуют "герою" історії:

"Це копи так?";

"Жесть";

"Так і побили! Я знаю Кирила дуже багато років, одна доброта, завжди прийде на допомогу, безкорисна людина. Моральний і добрий хлопець, зараз таких пошукати ще... Де чесність, порядність нової поліції? Разбиритесь, плз";

"Сказати, що батьки і друзі пережили за ніч не можливо. Де чесність? Спасибі друзям за підтримку Кирила і мами"...

"Який жах!"...

Скрін коментарів: facebook.com/dimniy

Як повідомлялося, нещодавно у Києві біля метро "Шулявська" стався інцидент - 81-річного авіаконструктора побили п'ятеро осіб, серед яких були двоє патрульних. У постраждалого струс мозку, пошкодження зуба і спини.

Пізніше стало відомо, що правоохоронці розпочали службове розслідування за фактом інциденту. Самі ж поліцейські, які побили літнього чоловіка, продовжують нести службу.