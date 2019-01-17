"Требуют деньги": в сети рассказали о новом скандале с полицейскими в Киеве (фото)

Иллюстративное фото (РБК-Украина)

Инцидент произошел в центре столицы

В сети обсуждают случай в Киеве, когда после задержания патрульными мужчины для проверки вскоре тот попал в участок, а оттуда - в больницу в травматологию. А на следующий день его отпустили с фингалами под глазами. Этой историей в Facebook поделился друг пострадавшего.

Он рассказал, что на Крещатике в среду около шести вечера правоохранители остановили его товарища с целью проверки - мол, с подозрением на наркотическое опьянение. Тот согласился пройти освидетельствование. Мужчину зовут Кирилл Сплодитель.

"И перед тем как его увозить, он позвонил мне и сказал, что от него требуют деньги. Его увезли в Шевченковское РУВД на ул. Прорезную, 12а. С его номера звонили мне полицейские - якобы все нормально. Я прождал у автомобиля полтора часа, все время ему звоня. Последний раз дозвонившись я узнал, что он находится на Прорезной. Связь пропала", - говорится в сообщении.

После этого мужчина рассказал, что уже из дома он принялся звонить в РУВД и там сказали, что товарища забрала скорая. Никакой связи с его знакомым небыло.

"Родители приехав в участок узнали, что его увезли в 17-ю больницу в травматологию. Около 00:00. На момент утра 17 января его перевезли в КПЗ, ищем куда", - говорится в сообщении.

Фото: facebook.com/dimniy

Обеспокоенный судьбой друга мужчина обратился в соцсети за помощью, чтобы предать инцидент огласке и получить советы юристов.

Позже он опубликовал новый пост, в котором показал фото с товарищем.

"Жив, здоров. И это главное. Всем спасибо за поддержку", - подписал он снимок.

Фото: facebook.com/dimniy

На кадре видны сильные синяки под глазами Кирилла.

Скрин: facebook.com/dimniy

Сообщения набрало около полутысячи шерингов. В комментариях к посту пользователи сети возмущаются ситуацией и сочуствуют "герою" истории:

"Это копы так?";

"Жесть";

"Так и побили! Я знаю Кирилла очень много лет, одна доброта, всегда придет на помощь, безкорысный человек. Моральный и добрый парень, сейчас таких поискать еще... Где чесность, порядочность новой полиции? Разбиритесь, плз";

"Сказать, что родители и друзья пережили за ночь не возможно. Где чесность? Друзьям спасибо за поддержку Кирилла и мамы"...

"Какой кошмар!"...

Скрин комментариев: facebook.com/dimniy

Как сообщалось, недавно в Киеве возле метро "Шулявская" произошел инцидент - 81-летнего авиаконструктора избили пять человек, среди которых были двое патрульных. У пострадавшего - сотрясение мозга, повреждение зуба и спины.

Позже стало известно, что правоохранители начали служебное расследование по факту инцидента. Сами же полицейские, которые побили пожилого человека, продолжают нести службу.