"Требуют деньги": в сети рассказали о новом скандале с полицейскими в Киеве (фото)

Инцидент произошел в центре столицы
В сети обсуждают случай в Киеве, когда после задержания патрульными мужчины для проверки вскоре тот попал в участок, а оттуда - в больницу в травматологию. А на следующий день его отпустили с фингалами под глазами. Этой историей в Facebook поделился друг пострадавшего.
Он рассказал, что на Крещатике в среду около шести вечера правоохранители остановили его товарища с целью проверки - мол, с подозрением на наркотическое опьянение. Тот согласился пройти освидетельствование. Мужчину зовут Кирилл Сплодитель.
"И перед тем как его увозить, он позвонил мне и сказал, что от него требуют деньги. Его увезли в Шевченковское РУВД на ул. Прорезную, 12а. С его номера звонили мне полицейские - якобы все нормально. Я прождал у автомобиля полтора часа, все время ему звоня. Последний раз дозвонившись я узнал, что он находится на Прорезной. Связь пропала", - говорится в сообщении.
После этого мужчина рассказал, что уже из дома он принялся звонить в РУВД и там сказали, что товарища забрала скорая. Никакой связи с его знакомым небыло.
"Родители приехав в участок узнали, что его увезли в 17-ю больницу в травматологию. Около 00:00. На момент утра 17 января его перевезли в КПЗ, ищем куда", - говорится в сообщении.
Фото: facebook.com/dimniy
Обеспокоенный судьбой друга мужчина обратился в соцсети за помощью, чтобы предать инцидент огласке и получить советы юристов.
Позже он опубликовал новый пост, в котором показал фото с товарищем.
"Жив, здоров. И это главное. Всем спасибо за поддержку", - подписал он снимок.
Фото: facebook.com/dimniy
На кадре видны сильные синяки под глазами Кирилла.
Скрин: facebook.com/dimniy
Сообщения набрало около полутысячи шерингов. В комментариях к посту пользователи сети возмущаются ситуацией и сочуствуют "герою" истории:
"Это копы так?";
"Жесть";
"Так и побили! Я знаю Кирилла очень много лет, одна доброта, всегда придет на помощь, безкорысный человек. Моральный и добрый парень, сейчас таких поискать еще... Где чесность, порядочность новой полиции? Разбиритесь, плз";
"Сказать, что родители и друзья пережили за ночь не возможно. Где чесность? Друзьям спасибо за поддержку Кирилла и мамы"...
"Какой кошмар!"...
Скрин комментариев: facebook.com/dimniy
Как сообщалось, недавно в Киеве возле метро "Шулявская" произошел инцидент - 81-летнего авиаконструктора избили пять человек, среди которых были двое патрульных. У пострадавшего - сотрясение мозга, повреждение зуба и спины.
Позже стало известно, что правоохранители начали служебное расследование по факту инцидента. Сами же полицейские, которые побили пожилого человека, продолжают нести службу.