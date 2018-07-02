Социальные страницы
Курси валют
USD
26.35
Курс доллара
Покупка 26.07
Продажа 26.35
Межбанк ASK 26.34
Межбанк BID 26.28
НБУ 2623.27
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
30.88
Курс евро
Покупка 30.09
Продажа 30.88
Межбанк ASK 30.56
Межбанк BID 30.5
НБУ 3053.22
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.29
Курс рубля
Покупка 3.87
Продажа 4.29
НБУ 4.15
Форекс EUR/USD 1.2473
USD
26.35
Курс доллара
Покупка 26.07
Продажа 26.35
Межбанк ASK 26.34
Межбанк BID 26.28
НБУ 2623.27
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
30.88
Курс евро
Покупка 30.09
Продажа 30.88
Межбанк ASK 30.56
Межбанк BID 30.5
НБУ 3053.22
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.29
Курс рубля
Покупка 3.87
Продажа 4.29
НБУ 4.15
Форекс EUR/USD 1.2473
News
АПК
Daily
Точка зору
Лонгріди
Styler
Інтерв'ю

Трирічний дитина втопилася через пустощі п'яних батьків

STYLERLIFE        02.07.2018 - 23:06
Ілюстративне фото (pixabay)
Ілюстративне фото (pixabay)

Порушено кримінальну справу

В Якутії загинула трирічна дитина під час катання на моторному човні. Про це повідомляє російське видання life.ru.

Повідомляється, що нетверезі батьки посадили трирічну дитину керувати моторним човном під час катання на Колимі.

На відпочинку хлопчик перебував зі своїми батьками та їхніми друзями. Вони відпочивали на Колимі. Ввечері батьки, перебуваючи в стані алкогольного сп'яніння, посадили дитину за кермо моторного човна і відправилися кататися.

Під час прогулянки човен перекинувся, внаслідок чого усі пасажири опинилися у воді. Дорослі змогли самостійно вибратися на берег і не постраждали. А ось дитину знайти не вдалося. Рятувальники продовжують пошуки тіла дитини.

Правоохоронні органи порушили кримінальну справу за статтею "Заподіяння смерті з необережності".

Нагадаємо, знайшли вбитим сина колишнього народного депутата.

Загинув старший син українського політика і голови Парламентського клубу Олександра Ржавського Дмитро.

Олександр Ржавський розповів, що знав про то, що надходили погрози синові, але навіть не міг уявити, наскільки це серйозно. Детальних подробиць про смерть сина і особистості вбивці екс-нардеп не повідомив.

Герої, загиблі в червні 2018

В Житомирі дитина ледь не померла від отруєння грибами в дитячому саду (відео) Трагедія в Запоріжжі: з вікна будинку випав маленький хлопчик
Теги: дитина, пьяные, гибель ребенка
"Хочу застерегти людей": українка розповіла про обурливий інцидент з великим туроператором
На Прикарпатті через негоду в річку змило ресторан (відео)
"Мурашки по шкірі": почесний караул в Канаді змінили під звуки української пісні (відео)
45-річна Ванесса Параді вперше вийшла заміж (фото)
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся