Трирічний дитина втопилася через пустощі п'яних батьків

Порушено кримінальну справу

В Якутії загинула трирічна дитина під час катання на моторному човні. Про це повідомляє російське видання life.ru.

Повідомляється, що нетверезі батьки посадили трирічну дитину керувати моторним човном під час катання на Колимі.

На відпочинку хлопчик перебував зі своїми батьками та їхніми друзями. Вони відпочивали на Колимі. Ввечері батьки, перебуваючи в стані алкогольного сп'яніння, посадили дитину за кермо моторного човна і відправилися кататися.

Під час прогулянки човен перекинувся, внаслідок чого усі пасажири опинилися у воді. Дорослі змогли самостійно вибратися на берег і не постраждали. А ось дитину знайти не вдалося. Рятувальники продовжують пошуки тіла дитини.

Правоохоронні органи порушили кримінальну справу за статтею "Заподіяння смерті з необережності".

Нагадаємо, знайшли вбитим сина колишнього народного депутата.

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