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Интервью

Трехлетний ребенок утонул из-за шалости пьяных родителей

STYLERLIFE        02.07.2018 - 23:06
Иллюстративное фото (pixabay)
Иллюстративное фото (pixabay)

Возбуждено уголовное дело

В Якутии погиб трехлетний ребенок во время катания на моторной лодке. Об этом сообщает российское издание life.ru.

Сообщается, что нетрезвые родители усадили трехлетнего ребенка управлять моторной лодкой во время катания по Колыме.

На отдыхе мальчик находился со своими родителями и их друзьями. Они отдыхали на Колыме. Вечером родители, находясь в состоянии алкогольного опьянения, посадили ребенка за руль моторной лодки и отправились кататься.

Во время прогулки лодка перевернулась, в результате чего все пассажиры оказались в воде. Взрослые смогли самостоятельно выбраться на берег и не пострадали. А вот ребенка найти не удалось.  Спасатели продолжают поиски тела ребенка.

Правоохранительные органы возбудили уголовное дело по статье "Причинение смерти по неосторожности".

Напомним, нашли убитым сына бывшего народного депутата.

Погиб старший сын украинского политика и главы Парламентского клуба Александра Ржавского Дмитрий. 

Александр Ржавский рассказал, что знал о поступавших угрозах сыну, но даже не мог представить, насколько это серьезно.  Детальных подробностей о смерти сына и личности убийцы экс-нардеп не сообщил. 

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Теги: ребенок, пьяные, гибель ребенка
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