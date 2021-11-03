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У тренді сезону: Кіра Рудик показала модні образи від популярного дизайнера

Автор: Наталія Гурковська

Народна депутатка, очільниця партії “Голос” Кіра Рудик продемонструвала два яскравих look'а. Перший образ Кіри Рудик - стильна класика: чорна сукня довжини міді і піджак теракотового кольору. Другий - чорна класична сукня і рожевий жакет з великими кишенями.

Про це повідомляє РБК-Україна STYLER.

Як відомо, рожевий колір та його відтінки не втрачають популярності і в цьому сезоні, а піджаки та жакети вільного крою - це тренд сезону осінь-2021.

За інформацією Styler, для створення look'ів Кіра Рудик використала одяг улюбленого дизайнера Petar Petrov. Модельєр народився в Україні, виріс в Болгарії, а в 90-ті роки переїхав навчатись до Відня. Наразі його вироби користуються чималою популярністю у світі.

Свій образ Кіра Рудик доповнила вишуканим взуттям фірми Jimmy Choo.

Як повідомлялось, Кіра Рудик, голова партії "Голос", полюбляє світлі лаконічні вбрання. Цієї осені вона неодноразово з'являлась на публіці та у Верховній раді у білому, бежевому, кремовому та сірому кольорах.

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Кіра Рудик