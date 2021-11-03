У тренді сезону: Кіра Рудик показала модні образи від популярного дизайнера

Як відомо, рожевий колір та його відтінки не втрачають популярності і в цьому сезоні, а піджаки та жакети вільного крою - це тренд сезону осінь-2021.

За інформацією Styler, для створення look'ів Кіра Рудик використала одяг улюбленого дизайнера Petar Petrov. Модельєр народився в Україні, виріс в Болгарії, а в 90-ті роки переїхав навчатись до Відня. Наразі його вироби користуються чималою популярністю у світі.

Свій образ Кіра Рудик доповнила вишуканим взуттям фірми Jimmy Choo.