В тренде сезона: Кира Рудык показала модные образы от популярного дизайнера

Как известно, розовый цвет и его оттенки не теряют популярности и в этом сезоне, а пиджаки и жакеты свободного кроя - это тренд сезона осень-2021.

По информации Styler, для создания look'ов Кира Рудык использовала одежду любимого дизайнера Petar Petrov. Модельер родился в Украине, вырос в Болгарии, а в 90-е годы переехал учиться в Вену. Сейчас его изделия пользуются большой популярностью в мире.

Свой образ Кира Рудик дополнила изысканной обувью Jimmy Choo.