ru
ua
News
News
Новини України
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Вибори 2019
Вибори Президента 2019
Новини компаній
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Афіша
Зірки
Стиль і мода
Краса і здоров'я
Подорожі
Їжа
Дозвілля
Кіно
Серіали
ТВ-шоу
Гороскоп
Приколи
IT та Технології
Styler
Styler
Styler
Персона
Життя
Події
Війна
Потрібна допомога
Наука і техніка
Авто
Курйози
Тварини
Спорт
Наші автори
Статті

"Тріщина дружби": у Києві "розкололи" арку Дружби народів

STYLERЖиття    25.11.2018 - 09:03
"Тріщина дружби": у Києві "розкололи" арку Дружби народів
Фото: Арка Дружби народів (wikipedia.org)

Таким чином, українці вирішили підтримати в'язнів Кремля

На київській арці Дружби народів з'явилася символічна тріщина, присвячена всім українцям, яких незаконно утримують на Донбасі і в Росії. Про це заявила активістка Марія Томак на своїй сторінці в Facebook.

"Після припинення голодування Олегом Сенцовим і Володимиром Балухом, тема незаконно ув'язнених громадян України відразу зникла із заголовків світової преси, з порядку денного високих зустрічей. Щоб про них не забули, важливо докладати ще більше зусиль. Міжнародному співтовариству і Україні не повинно здаватися, ніби "тепер все ок", - сказала вона.

&quot;Тріщина дружби&quot;: у Києві &quot;розкололи&quot; арку Дружби народів

Скріншот поста (facebook.com/maria.tomak)

При цьому, за словами дівчини, головна вимога Сенцова залишилася не виконаною.

"Вимога, через яку починав голодування Олег Сенцов залишається невиконаною - всі заручники Кремля за ґратами, процеси проти них тривають, досудове слідство по сфабрикованих справах триває", - уточнила вона.

Більш того, активістка розкрила істинний сенс появи "тріщини дружби",

"У зв'язку з тривалою війною на сході України, окупацією Криму, незаконним утриманням українських громадян за політичними мотивами Росією, ми виступаємо з цією заявою, підписуючи її "Тріщиною Дружби "на символічній пам'ятці - "Арці Дружби народів", - сказала Томак

&quot;Тріщина дружби&quot;: у Києві &quot;розкололи&quot; арку Дружби народів

Фото: тріщина на арці Дружби народів (facebook.com/maria.tomak)

Нагадаємо, Києві біля станції метро "Видубичі" обвалився міст.

Як повідомлялося раніше, у Києві руйнується ще один міст. Уламки Повітрофлотського шляхопроводу впали прямо на автомобіль, який в цей час стояв на світлофорі.

Новини України арка Дружбы народовактивисты
Новини партнерів
Lite
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся