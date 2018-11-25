"Тріщина дружби": у Києві "розкололи" арку Дружби народів

Фото: Арка Дружби народів (wikipedia.org)

Таким чином, українці вирішили підтримати в'язнів Кремля

На київській арці Дружби народів з'явилася символічна тріщина, присвячена всім українцям, яких незаконно утримують на Донбасі і в Росії. Про це заявила активістка Марія Томак на своїй сторінці в Facebook.

"Після припинення голодування Олегом Сенцовим і Володимиром Балухом, тема незаконно ув'язнених громадян України відразу зникла із заголовків світової преси, з порядку денного високих зустрічей. Щоб про них не забули, важливо докладати ще більше зусиль. Міжнародному співтовариству і Україні не повинно здаватися, ніби "тепер все ок", - сказала вона.

Скріншот поста (facebook.com/maria.tomak)

При цьому, за словами дівчини, головна вимога Сенцова залишилася не виконаною.

"Вимога, через яку починав голодування Олег Сенцов залишається невиконаною - всі заручники Кремля за ґратами, процеси проти них тривають, досудове слідство по сфабрикованих справах триває", - уточнила вона.

Більш того, активістка розкрила істинний сенс появи "тріщини дружби",

"У зв'язку з тривалою війною на сході України, окупацією Криму, незаконним утриманням українських громадян за політичними мотивами Росією, ми виступаємо з цією заявою, підписуючи її "Тріщиною Дружби "на символічній пам'ятці - "Арці Дружби народів", - сказала Томак

Фото: тріщина на арці Дружби народів (facebook.com/maria.tomak)

Нагадаємо, Києві біля станції метро "Видубичі" обвалився міст.

Як повідомлялося раніше, у Києві руйнується ще один міст. Уламки Повітрофлотського шляхопроводу впали прямо на автомобіль, який в цей час стояв на світлофорі.