"Трещина дружбы": в Киеве "раскололи" арку Дружбы народов

Фото: Арка Дружбы народов (wikipedia.org)

Таким образом, украинцы решили поддержать узников Кремля

На киевской арке Дружбы народов появилась символическая трещина, посвященная всем украинцам, которых незаконно удерживают на Донбассе и в России. Об этом заявила активистка Мария Томак на своей странице в Facebook.

"После прекращения голодовки Олегом Сенцовым и Владимиром Балухом, тема незаконно заключенных граждан Украины сразу исчезла из заголовков мировой прессы, с повестки дня высоких встреч. Чтобы о них не забыли, важно прилагать еще больше усилий. Международному сообществу и Украине не должно казаться, будто "теперь все ок", - сказала она.

Скриншот поста (facebook.com/maria.tomak)

При этом, по словам девушки, главное требование Сенцова осталось не выполненным.

"Требование, с которым начинал голодовку Олег Сенцов остается невыполненным - все заложники Кремля за решеткой, процессы против них продолжаются, досудебное следствие по сфабрикованным делам продолжается", - уточнила она.

Более того, активистка раскрыла истинный смысл появления "трещины дружбы",

"В связи с продолжающейся войной на востоке Украины, оккупацией Крыма, незаконным содержанием украинских граждан по политическим мотивам Россией, мы выступаем с этим заявлением, подписывая его "Трещиной Дружбы "на символической достопримечательности - "Арке Дружбы народов", - сказала Томак.

Фото: трещина на арке Дружбы народов (facebook.com/maria.tomak)

Напомним, в Киеве возле станции метро "Выдубичи" обвалился мост.

Как сообщалось ранее, в Киеве разрушается еще один мост. Обломки Воздухофлотского путепровода упали прямо на автомобиль, который в это время стоял на светофоре.