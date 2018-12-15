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Тролейбуси не можуть проїхати: у Києві "відзначився" новий герой паркування

STYLERЖиття    15.12.2018 - 11:28
Тролейбуси не можуть проїхати: у Києві "відзначився" новий герой паркування
Колаж (РБК-Україна)

Знімок порушника опублікували в соцмережі

14 грудня в центрі Києва власник автомобіля Mazda RX8 став новим героєм паркування. Він припаркувався в недозволеному для цього місці і перегородив проїзд громадського транспорту, а саме тролейбусам. Це сталося на вулиці Шота Руставелі, повідомляється на сторінці dtp.kiev.ua Facebook.

"Герой на Шота Руставелі красиво припаркувався. Настільки красиво, що тролейбуси не можуть проїхати. Нехай люди знають такого "Героя", - написали на сторінці і опублікували фото автомобіля з номерами.

Тролейбуси не можуть проїхати: у Києві &quot;відзначився&quot; новий герой паркуванняТролейбуси не можуть проїхати: у Києві &quot;відзначився&quot; новий герой паркуванняСкріншот поста (facebook.com/dtp.kiev.ua)

Користувачі мережі прокоментували хамство чергового порушника правил паркування.

Тролейбуси не можуть проїхати: у Києві &quot;відзначився&quot; новий герой паркування

Тролейбуси не можуть проїхати: у Києві &quot;відзначився&quot; новий герой паркуванняСкріншот коментарів (facebook.com/dtp.kiev.ua)

"А биті вікна входять у вартість паркування?" - запитав Антон Яковлєв.

"Тролейбусам б викликати поліцію, щоб дебіла перепарковали на майданчик", - порадив Макс Кронав.

"Сумський", - зазначив Олександр Гирич.

"А де ж страшне і не отвратимое покарання? Я стою і Ви постоїте!" - пожартував Кіт Погарський.

Як раніше повідомлялося, в Києві знову помічені нахабні водії, які паркують свої автомобілі в недозволеному місці. На цей раз "попався" власник дорогої іномарки, який залишив авто посеред тротуару.

Раніше у Дніпрі водій-злочинець ненавмисно здався поліції.

Як повідомлялося раніше, у Львові жінка-"герой паркування" прокотила поліцейського на капоті.

 

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