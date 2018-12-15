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Троллейбусы не могут проехать: в Киеве "отличился" новый герой парковки

STYLERЖизнь    15.12.2018 - 11:28
Троллейбусы не могут проехать: в Киеве "отличился" новый герой парковки
Коллаж (РБК-Украина)

Снимок нарушителя опубликовали в соцсети

14 декабря в центре Киева владелец автомобиля Mazda RX8 стал новым героем парковки. Он припарковался в неположенном для этого месте и перегородил проезд общественному транспорту, а именно троллейбусам. Это произошло на улице Шота Руставели, сообщается на странице dtp.kiev.ua в Facebook.

"Герой на Шота Руставели красиво припарковался. Настолько красиво, что троллейбусы не могут проехать. Пусть люди знают такого "Героя", - написали на странице и опубликовали фото автомобиля с номерами.

Троллейбусы не могут проехать: в Киеве &quot;отличился&quot; новый герой парковкиТроллейбусы не могут проехать: в Киеве &quot;отличился&quot; новый герой парковкиСкриншот поста (facebook.com/dtp.kiev.ua)

Пользователи сети прокомментировали хамство очередного нарушителя правил парковки.

Троллейбусы не могут проехать: в Киеве &quot;отличился&quot; новый герой парковкиСкриншот комментариев (facebook.com/dtp.kiev.ua)

"А битые окна входят в стоимость парковки?" - спросил Антон Яковлев.

"Троллейбусам бы полицию вызвать, чтобы дебила перепарковали на площадку", - посоветовал Макс Кронав.

"Сумской", - отметил Александр Гирич.

"А где же страшное и не отвратимое наказание? Я стою и Вы постоите!" - пошутил Кот Погарский.

Как ранее сообщалось, в Киеве снова замечены наглые водители, которые паркуют свои автомобили в неположенном месте. На этот раз "попался" владелец дорогой иномарки, который оставил авто посреди тротуара.

Ранее в Днепре водитель-преступник нечаянно сдался полиции.

Как сообщалось ранее, во Львове женщина-"герой парковки" прокатила полицейского на капоте.

 

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