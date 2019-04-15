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Трійка найбільш небезпечних інфекцій: українців застерігають про небезпеку

STYLERЖиття    15.04.2019 - 10:41
Трійка найбільш небезпечних інфекцій: українців застерігають про небезпеку
Колаж РБК-Україна

Лікар назвала інфекції, які входять у трійку продуцентів найпотужніших отрут

У трійку продуцентів найпотужніших отрут входять такі інфекції як ботулізм, правець та дифтерія. Про це повідомляє видання "24 канал", посилаючись на лікаря-інфекціоніста Дар'ю Паневу.

Експерт зазначає, що при даних захворюваннях виділяються смертельно небезпечні екзотоксини, які негативно впливають на організм людини. Провідним у терапії всіх трьох інфекцій є введення специфічних антитоксичних сироваток.

Виявляється, дифтерійна паличка при попаданні на слизові оболонки виділяє отруту біологічного походження, яка сприяє формуванню плівок у місці проникнення. Після всмоктування у системний кровотік вона призводить до розвитку набряку шиї, ураження периферичних нервів, серцевого м'яза та нирок.

При наявності правця виділяються тетаноспазмін і тетанолізін. Вони переважно вражають нерви, порушуючи передачу сигналу між нейронами, але також впливають на центральну нервову систему та еритроцити.

Дане захворювання вкрай небезпечно і без належної терапії генералізовані форми в більшості випадків закінчуються смертю. Навіть на тлі лікування летальність становить від 10 до 70%.

Ботулотоксин також надзвичайно небезпечний, адже, щоб вбити людину, досить 0.00003 мг всередину. Він є найсильнішою органічною отрутою з відомих науці органічних токсинів та однією з найбільш отруйних речовин. Бактерія виробляє отруту, "проживаючи" в продуктах, при кулінарній обробці яких створюються оптимальні для цього умови.

Трійка найбільш небезпечних інфекцій: українців застерігають про небезпекуФото: pixabay.com

Нагадаємо, що Комаровський розповів всю правду про ГРВІ. На його думку, якщо дитина часто хворіє - у неї немає проблем з імунітетом. Свою точку зору він аргументував тим, що знижений імунітет зазвичай тягне за собою ускладнення захворювання.

Ми писали, що експерт повідомив, надати невідкладну допомогу при харчовому отруєнні. За словами доктора, причиною харчового отруєння є яд, який потрапляє в організм людини разом з продуктами харчування.

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