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Тройка самых опасных инфекций: украинцев предостерегают об опасности

STYLERЖизнь    15.04.2019 - 10:41
Тройка самых опасных инфекций: украинцев предостерегают об опасности
Коллаж РБК-Украина

Врач назвала инфекции, которые входят в тройку продуцентов самых мощных ядов

В тройку продуцентов самых мощных ядов входят такие инфекции как ботулизм, столбняк и дифтерия. Об этом сообщает издание "24 канал", ссылаясь на врача-инфекциониста Дарью Паневу.

Эксперт отмечает, что при данных заболеваниях выделяются смертельно опасные экзотоксины, которые оказывают негативное воздействие на организм человека. Ведущим в терапии всех трех инфекций является введение специфических антитоксических сывороток.

Оказывается, дифтерийная палочка при попадании на слизистые оболочки выделяет яд биологического происхождения, который способствует формированию пленок в месте проникновения. После всасывания в системный кровоток она приводит к развитию отека шеи, поражению периферических нервов, сердечной мышцы и почек.

При столбняке выделяются тетаноспазмин и тетанолизин. Они преимущественно поражают нервы, нарушая передачу сигнала между нейронами, но также влияют на центральную нервную систему и эритроциты.

Данное заболевание крайне опасно и без надлежащей терапии генерализованные формы в большинстве случаев заканчиваются смертью. Даже на фоне лечения летальность составляет от 10 до 70%.

Ботулотоксин также чрезвычайно опасен, ведь, чтобы убить человека, достаточно 0.00003 мг внутрь. Он является сильнейшим органическим ядом из известных науке органических токсинов и одним из самых ядовитых веществ. Бактерия производит яд, "проживая" в продуктах, при кулинарной обработке которых создаются оптимальные для этого условия.

Тройка самых опасных инфекций: украинцев предостерегают об опасностиФото: pixabay.com

Напомним, что Комаровский рассказал всю правду об ОРВИ. По его мнению, если ребенок часто болеет - у него нет проблем с иммунитетом. Свою точку зрения он аргументировал тем, что пониженный иммунитет обычно влечет за собой осложнения заболевания.

Мы писали, что эксперт сообщил, как оказать неотложную помощь при пищевом отравлении. По словам доктора, причиной пищевого отравления является яд, который попадает в организм человека вместе с продуктами питания.

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