Тройка самых опасных инфекций: украинцев предостерегают об опасности

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Врач назвала инфекции, которые входят в тройку продуцентов самых мощных ядов

В тройку продуцентов самых мощных ядов входят такие инфекции как ботулизм, столбняк и дифтерия. Об этом сообщает издание "24 канал", ссылаясь на врача-инфекциониста Дарью Паневу.

Эксперт отмечает, что при данных заболеваниях выделяются смертельно опасные экзотоксины, которые оказывают негативное воздействие на организм человека. Ведущим в терапии всех трех инфекций является введение специфических антитоксических сывороток.

Оказывается, дифтерийная палочка при попадании на слизистые оболочки выделяет яд биологического происхождения, который способствует формированию пленок в месте проникновения. После всасывания в системный кровоток она приводит к развитию отека шеи, поражению периферических нервов, сердечной мышцы и почек.

При столбняке выделяются тетаноспазмин и тетанолизин. Они преимущественно поражают нервы, нарушая передачу сигнала между нейронами, но также влияют на центральную нервную систему и эритроциты.

Данное заболевание крайне опасно и без надлежащей терапии генерализованные формы в большинстве случаев заканчиваются смертью. Даже на фоне лечения летальность составляет от 10 до 70%.

Ботулотоксин также чрезвычайно опасен, ведь, чтобы убить человека, достаточно 0.00003 мг внутрь. Он является сильнейшим органическим ядом из известных науке органических токсинов и одним из самых ядовитых веществ. Бактерия производит яд, "проживая" в продуктах, при кулинарной обработке которых создаются оптимальные для этого условия.

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Мы писали, что эксперт сообщил, как оказать неотложную помощь при пищевом отравлении. По словам доктора, причиной пищевого отравления является яд, который попадает в организм человека вместе с продуктами питания.