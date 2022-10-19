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"Это была их мечта": Камалия привезла дочерей в Украину и показала, где они сейчас

Новина українською →
Среда 19 октября 2022 15:09
"Это была их мечта": Камалия привезла дочерей в Украину и показала, где они сейчас Камалия с мужем Захуром (фото: instagram.com/kamaliyaofficial)
Автор: Юлия Гаюк

Украинская певица Камалия впервые после 24 февраля привезла дочерей в Украину и показала, где они находятся.

Милыми семейными фото Камалия поделилась в своем Instagram .

В своих социальных сетях Камалия опубликовала фото, на котором она стоит вместе с дочерьми Арабеллой и Мирабеллой и мужем Захуром на фоне Львовского национального академического театра.

&quot;Это была их мечта&quot;: Камалия привезла дочерей в Украину и показала, где они сейчас

Фото: instagram.com/kamaliyaofficial

Во Львове артистка выступила для переселенцев из Мариуполя. После выступления Арабелла и Мирабелла выбежали к маме, чтобы обнять ее.

Также певица показала видео, как девушки пересекали границу со Словакией. Конечно, там они не упустили возможности сделать несколько фотографий с пограничниками.

"Через восемь месяцев с начала войны мои дети вернулись в Украину! Это была их единственная мечта!" – написала Камалия.

Напомним, что жена британско-украинского миллионера вернулась домой ранее еще в конце июня.

Тогда певица опубликовала видео из студии звукозаписи и написала, что "на своей земле душа поет, несмотря на двое суток путешествия в Киев".

Кстати, раньше мы рассказывали, кто из украинских звезд уже вернулся в Украину из Европы.

Читайте также, почему MONATIK не вернулся домой, когда началась война.

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Камалия