"Это была их мечта": Камалия привезла дочерей в Украину и показала, где они сейчас

Украинская певица Камалия впервые после 24 февраля привезла дочерей в Украину и показала, где они находятся.

В своих социальных сетях Камалия опубликовала фото, на котором она стоит вместе с дочерьми Арабеллой и Мирабеллой и мужем Захуром на фоне Львовского национального академического театра.

Фото: instagram.com/kamaliyaofficial

Во Львове артистка выступила для переселенцев из Мариуполя. После выступления Арабелла и Мирабелла выбежали к маме, чтобы обнять ее.

Также певица показала видео, как девушки пересекали границу со Словакией. Конечно, там они не упустили возможности сделать несколько фотографий с пограничниками.

"Через восемь месяцев с начала войны мои дети вернулись в Украину! Это была их единственная мечта!" – написала Камалия.

Напомним, что жена британско-украинского миллионера вернулась домой ранее еще в конце июня.

Тогда певица опубликовала видео из студии звукозаписи и написала, что "на своей земле душа поет, несмотря на двое суток путешествия в Киев".