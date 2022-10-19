"Це була їхня мрія": Камалія привезла доньок в Україну та показала, де вони зараз

Українська співачка Камалія вперше після 24 лютого привезла доньок в Україну та показала, де вони перебувають.

У своїх соціальних мережах Камалія опублікувала фото, на якому вона стоїть разом із доньками Арабеллою та Мірабеллою та чоловіком Захуром на фоні Львівського національного академічного театру.

Фото: instagram.com/kamaliyaofficial

У Львові артистка виступила для переселенців із Маріуполя. Після виступу Арабелла та Мірабелла вибігли до мами, щоб обійняти її.

Також співачка показала відео, як дівчата перетинали кордон зі Словаччиною. Звичайно, там вони не впустили можливості зробити декілька світлин із прикордонниками.

"Через вісім місяців від початку війни мої діти повернулися в Україну! Це була їхня єдина мрія!" - написала Камалія.

Нагадаємо, що дружина британсько-українського мільйонера повернулася додому раніше ще в кінці червня.

Тоді співачка опублікувала відео зі студії звукозапису та написала, що "на своїй землі душа співає, попри двох діб подорожі до Києва".