Ціна на газ не дає спокою: Олена Мозгова звернула увагу на високу вартість опалення

Фото: Колаж РБК-Україна

Продюсер обурена цінами на газ

Дочка відомого українського співака і композитора Миколи Мозгового, продюсер Олена Мозгова обурена цінами на газ і просить звернути на це увагу українців. Відповідний запис опублікований в Facebook.

Мозгова пише, що вартість газу невиправдано висока, стверджуючи, що його видобуток і доставка однозначно не коштує тих грошей, які змушені платити українці.

"Тема ціни на газ мені спокою не дає, у мене будинок з газовим котлом і думаю як би пережити цю зиму в теплі і останні штани не зняти, щоб оплатити рахунки.

Читаю Конституцію України, бачу написано, що всі природні ресурси, які знаходяться в межах території України належать народу... виникає питання, газ, видобутий в Україні, він чий? Так, зрозуміло, що ми повинні сплатити за видобуток і доставку в наш будинок, але це, курва, точно не коштує стільки, скільки нас змушують платити", - наголошує продюсер.

Скріншот поста: (facebook.com/Olena Mozgova)

Користувачі погодилися з Оленою Мозговою, відзначивши, що ціни на газ не відповідають рівню середньостатистичної зарплати:

Скріншот поста: (facebook.com/Olena Mozgova)

Нагадаємо, що Гройсман заявив, що підвищення цін на газ стало значно менше, ніж могло бути.

Раніше повідомлялося, що Кабінет міністрів вирішив підвищити ціну на газ для населення. Ціна газу з 1 листопада становитиме 8,550 грн за куб. метр.

А також про те, що Парубій прокоментував підвищення ціни на газ.

Відео: Депутати сплять