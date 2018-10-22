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Цена на газ не дает покоя: Алена Мозговая обратила внимание на высокую стоимость отопления

STYLERЖизнь    22.10.2018 - 09:20
Фото: Коллаж РБК-Украина
Фото: Коллаж РБК-Украина

Продюсер возмущена ценами на газ

Дочь известного украинского певца, композитора Николая Мозгового, продюсер Алена Мозговая возмущена ценами на газ и просит обратить на это внимание украинцев. Соответствующая запись опубликована в Facebook.

Мозговая пишет, что стоимость газа неоправданно высокая, утверждая, что его добыча и доставка однозначно не стоит тех денег, которые вынуждены платить украинцы.

"Тема цены на газ мне покоя не дает, у меня дом с газовым котлом и думаю как бы пережить эту зиму в тепле и последние штаны не снять, чтобы оплатить счета.
Читаю Конституцию Украины, вижу написано, что все природные ресурсы, находящиеся в пределах территории Украины принадлежат народу... возникает вопрос, газ добытый в Украине он чей? Да, ясно что мы должны оплатить за добычу и доставку в наш дом, но это, курва, точно не стоит столько, сколько нас заставляют платить", - подчеркивает продюсер.

Цена на газ не дает покоя: Алена Мозговая обратила внимание на высокую стоимость отопленияСкриншот поста: (facebook.com/Olena Mozgova)

Пользователи согласились с Аленой Мозговой, отметив, что цены на газ не соответствуют уровню среднестатистической зарплаты:

Цена на газ не дает покоя: Алена Мозговая обратила внимание на высокую стоимость отопления

Скриншот поста: (facebook.com/Olena Mozgova)

Напомним, что Гройсман заявил, что повышение цен на газ стало значительно меньше, чем могло быть.

Ранее сообщалось, что Кабинет министров решил повысить цену на газ для населения. Цена газа с 1 ноября составит 8,550 грн за куб. метр

А также о том, что Парубий прокомментировал повышение цены на газ.

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