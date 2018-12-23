Цунамі в Індонезії: у мережі з'явилися кадри наслідків катастрофи

Фото: Індонезія (twitter.com/lightodes)

Кадри вже розлетілися в мережі

У мережі з'явилися фото зруйнованої природним катаклізмом на островах Ява і Саматра в Індонезії, яка забрала життя понад 150 осіб. Відповідні знімки були опубліковані в Twitter.

Так, на опублікованих кадрах видно, що стихія руйнувала будинки і перевертала автомобілі. Приміром, на одному з них можна помітити перевернутий жовтий джип на тлі напівзруйнованих будинків.

Фото: наслідки цунамі в Індонезії (twitter.com/aa_russian)

Також на фото видно, що дороги затоплені. На них валяються металеві і дерев'яні частини будинків.

Фото: наслідки цунамі в Індонезії (twitter.com/aa_russian)

Більш того, на одному зі знімків можна помітити людей, який обладнали саморобні носилки і шукають тих, хто потребують допомоги.

Фото: наслідки цунамі в Індонезії (twitter.com/vestnikstroitel)

Нагадаємо, в результаті цунамі островах Ява і Суматра (Індонезія) загинули 62 людини.

Додамо, що біля берегів Індонезії стався цунамі. За попередніми даними причиною могли стати підводні зсуви через виверження вулкана.