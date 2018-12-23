Цунами в Индонезии: в сети появились кадры последствий катастрофы

Фото: Индонезия (twitter.com/lightodes)

Кадры уже разлетелись в сети

В сети появились фото разрушенных природным катаклизмом островов Ява и Саматра в Индонезии. Трагедия унесла жизни более 150 человек. Соответствующие снимки были опубликованы в Twitter.

Так, на опубликованных кадрах видно, что стихия разрушала дома и переворачивала автомобили. К примеру, на одном из них можно заметить перевернутый желтый джип на фоне полуразрушенных домов.

Фото: последствия цунами в Индонезии (twitter.com/aa_russian)

Также на фото видно, что дороги затоплены. На них валяются металлические и деревянные части домов.

Фото: последствия цунами в Индонезии (twitter.com/aa_russian)

Более того, на оном из снимков можно заметить людей, который оборудовали самодельные носилки и ищут нуждающихся в помощи.

Фото: последствия цунами в Индонезии (twitter.com/vestnikstroitel)

Напомним, в результате цунами островах Ява и Суматра (Индонезия) погибли 62 человека.

Добавим, что у берегов Индонезии произошло цунами. По предварительным данным причиной могли стать подводные оползни из-за извержения вулкана.