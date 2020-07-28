У центрі Дніпра чоловік жорстоко побив жінку ногами по голові

У центрі Дніпра на Європейській площі місцеві жителі стали свідками того, як чоловік жорстоко побив жінку посеред білого дня. При цьому він наздогнав її і вдарив ногою по голові.

Після сильного удару жінка втратила свідомість. Це видно на відео, яке опублікував Telegram-канал "Дніпро Зараз".

Подивитися відео побиття жінки ви можете за цим посиланням.

Також повідомляється, що мер Дніпра Борис Філатов пообіцяв винагороду у 25 тисяч гривень тому, хто допоможе затримати нападника. Пізніше в мережі з'явилася інформація про те, що хулігана спіймали. Чи отримав хтось за це нагороду - невідомо.

Постраждала жінка (фото: Telegram-канал "Дніпро Зараз")

Постраждалу жінку з тілесними ушкодженнями доставили в міську лікарню. Зараз вона дає свідчення поліцейським. Її кривдником виявився чоловік 1988 року народження, з яким вона живе.

Чоловік, який побив жінку в Дніпрі (фото: Telegram-канал "Дніпро Зараз")

Нагадаємо, у Києві водій побив велосипедиста прямо на дорозі за те, що той зробив йому зауваження про неправильну зупинку. Інцидент стався на Позняках в районі вулиці Ахматової.

Раніше в Запоріжжі жорстоко побили бійця АТО за те, що він заступився за дівчат, до яких чіплявся раніше судимий чоловік. НП сталася вночі біля супермаркету. Після кількох ударів в голову боєць упав і вдарився головою. Його забрала швидка допомога в реанімацію.