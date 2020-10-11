ru
ua
News
News
Новини України
Коронавірус
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи
Коронавірус
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Новини шоу-бізнесу
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті
Travel
Travel
Travel
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Точки зору

У центрі Києва чоловік підпалив себе: з'явилося відео

Київ, Неділя 11 жовтня 2020 20:13
У центрі Києва чоловік підпалив себе: з'явилося відео
Машина швидкої допомоги (фото: РБК-Україна)
Автор: Роман Мирончук

У Києві чоловік вирішив покінчити з життям і підпалив себе

У Києві в ніч з 10 на 11 жовтня 49-річний чоловік вчинив акт самоспалення. Інцидент стався на Хрещатику приблизно в 3 години ночі. Очевидці намагались загасити самогубця.

Обгорілого чоловіка госпіталізували у лікарню з майже 100% опіків тіла. Про це повідомляє Telegram-канал "KIEVMAP".

Відео самоспалення можна подивитися по цьому посиланню.

Певно, чоловік спочатку облив себе займистою сумішшю, а потім підпалив. На відео чути, що люди пропонували зіштовхнути його у фонтан, який стояв поблизу, щоб загасити полум'я.

Невідомо, що послужило таким діям чоловіка.

Нагадаємо, в Росії головний редактор інтернет-видання "Коза Прес" Ірина Славіна підпалила себе біля офісу регіонального Головного управління МВС у Нижньому Новгороді. Від отриманих опіків жінка померла.

При цьому перед актом самоспалення на своїй сторінці у Facebook написала про те, що у своїй смерті необхідно звинувачувати Російську Федерацію. Незадовго до цього жінка говорила про те, що у неї вдома проходили обшуки.

Раніше в Запоріжжі біля храму дівчина вчинила самогубство шляхом самоспалення. Їй було всього 24 роки. Перед підпалом вона облила себе легкозаймистою речовиною. Правоохоронці заявили, що досудове розслідування встановить причини і деталі інциденту.

Читайте РБК-Україна в Google News

Новини України Життя Київсамосожжение
Lite
On Top
Продовжуючи переглядати RBC.UA Ви підтверджуєте, що ознайомилися з Політикою конфіденційності Правилами користування сайтом і згодні з використанням файлів cookie. Ознайомитися
Погоджуюся