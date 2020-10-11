В центре Киева мужчина поджег себя: появилось видео

Машина скорой помощи (фото: РБК-Украина)

В Киеве мужчина решил покончить с жизнью и поджег себя

В Киеве в ночь с 10 на 11 октября 49-летний мужчина совершил акт самосожжения. Инцидент произошел на Крещатике примерно в 3 часа ночи. Очевидцы пытались потушить самоубийцу.

Обгоревшего мужчину госпитализировали в больницу с почти 100% ожогов тела. Об этом сообщает Telegram-канал "KIEVMAP".

Видео самосожжения можно посмотреть по этой ссылке.

Вероятно, мужчина сначала облил себя зажигательной смесью, а потом поджег. На видео слышно, что люди предлагали столкнуть его в рядом стоящий фонтан, чтобы потушить пламя.

Неизвестно, что послужило таким действиям мужчины.

Напомним, в России главный редактор интернет-издания "Коза Пресс" Ирина Славина подожгла себя возле офиса регионального Главного управления МВД в Нижнем Новгороде. От полученных ожогов она скончалась.

При этом перед актом самосожжения на своей странице в Facebook написала о том, что в своей смерти необходимо винить Российскую Федерацию. Незадолго до этого женщина говорила о том, что у нее дома проходили обыски.

Ранее в Запорожье возле храма девушка совершила самоубийство путем самосожжения. Ей было всего 24 года. Перед поджогом она облила себя легковоспламеняющимся веществом. Правоохранители заявили, что досудебное расследование установит причины и детали инцидента.