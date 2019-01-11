У центрі Кропивницького гуляла дівчина без одягу (відео)

Відео: YouTube

У центрі Кропивницького вночі на вулицях міста була помічена дівчина в нижній білизні і чоботях. Вона йшла повз будівлі міської ради та торгового центру "Plaza". Відповідне відео опубліковано у п'ятницю, 11 січня, в паблике "неофіційна сторінка патрульної поліції р. Кропивницький" в Instagram.

Як зазначається в повідомленні, ролик надав підписник інтернет-спільноти.

"Занадто багато питань і так мало відповідей", - абстрактно зазначено у повідомленні.

Скріншот (instagram.com/krop.police)

Як пише DOZOR, у співтоваристві обласної поліції "Безпечне місто" з'явилася інформація про те, що на розі вулиць Карабінерної і Тараса Карпи "невідомі на чорному джипі схопили роздягнену дівчину і нібито силою затягли її в автомобіль".

Співробітник прес-служби патрульної поліції Кіровоградської області Дмитро Поперешняк не дав виразний коментар з цього приводу: "Не знаю, що там цікавого..."

"Є сотні викликів, а ви питаєте про ту ситуацію, яка була колись. У кращому випадку вчора або вчора ввечері чи опівночі", - додав він.

Скріншот (instagram.com/krop.police)

Користувачі мережі висловлюють припущення, що дівчина була в стані алкогольного сп'яніння або під наркотиками. Один з юзерів пише, що вона може працювати в клубі в тому районі. Люди турбуються, що дівчина могла замерзнути на вулиці в такий мороз :

"Судячи з її станом, вона або випила кінську дозу алкоголю, або курнула якоїсь гидоти";

"А якщо б вона замерзла і померла? Мені шкода її як людину! Але дійсно навіщо ж так пити?";

"Думаю, справа не в синьці";

"А це не та дівчина що нижче в клубі танцює?"

"Ну пишуть, мовляв, їй підсипали, чому іншим не підсипають? Бачити таке коло спілкування, і провини з дівчини не знімає"...

Скрін коментарів: instagram.com/krop.police

Як повідомлялося раніше, у Дніпрі поліцейські намагалися наздогнати порушника на легковий Skoda, однак це закінчилося ДТП і стріляниною. Чоловіка переслідували кілька екіпажів. Як з'ясувалося пізніше, він був голий.

Також ми писали про те, що в Києві оголена жінка лягла прямо посеред проїжджої частини. Відео курйозного випадку з'явилося в мережі.