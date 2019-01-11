У центрі Кропивницького гуляла дівчина без одягу (відео)

Відео: YouTube
У центрі Кропивницького вночі на вулицях міста була помічена дівчина в нижній білизні і чоботях. Вона йшла повз будівлі міської ради та торгового центру "Plaza". Відповідне відео опубліковано у п'ятницю, 11 січня, в паблике "неофіційна сторінка патрульної поліції р. Кропивницький" в Instagram.
Як зазначається в повідомленні, ролик надав підписник інтернет-спільноти.
"Занадто багато питань і так мало відповідей", - абстрактно зазначено у повідомленні.
Скріншот (instagram.com/krop.police)
Як пише DOZOR, у співтоваристві обласної поліції "Безпечне місто" з'явилася інформація про те, що на розі вулиць Карабінерної і Тараса Карпи "невідомі на чорному джипі схопили роздягнену дівчину і нібито силою затягли її в автомобіль".
Співробітник прес-служби патрульної поліції Кіровоградської області Дмитро Поперешняк не дав виразний коментар з цього приводу: "Не знаю, що там цікавого..."
"Є сотні викликів, а ви питаєте про ту ситуацію, яка була колись. У кращому випадку вчора або вчора ввечері чи опівночі", - додав він.
Скріншот (instagram.com/krop.police)
Користувачі мережі висловлюють припущення, що дівчина була в стані алкогольного сп'яніння або під наркотиками. Один з юзерів пише, що вона може працювати в клубі в тому районі. Люди турбуються, що дівчина могла замерзнути на вулиці в такий мороз :
"Судячи з її станом, вона або випила кінську дозу алкоголю, або курнула якоїсь гидоти";
"А якщо б вона замерзла і померла? Мені шкода її як людину! Але дійсно навіщо ж так пити?";
"Думаю, справа не в синьці";
"А це не та дівчина що нижче в клубі танцює?"
"Ну пишуть, мовляв, їй підсипали, чому іншим не підсипають? Бачити таке коло спілкування, і провини з дівчини не знімає"...
Скрін коментарів: instagram.com/krop.police
Як повідомлялося раніше, у Дніпрі поліцейські намагалися наздогнати порушника на легковий Skoda, однак це закінчилося ДТП і стріляниною. Чоловіка переслідували кілька екіпажів. Як з'ясувалося пізніше, він був голий.
Також ми писали про те, що в Києві оголена жінка лягла прямо посеред проїжджої частини. Відео курйозного випадку з'явилося в мережі.