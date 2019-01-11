В центре Кропивницкого гуляла девушка без одежды (видео)

Видео: YouTube

В центре Кропивницкого ночью на улицах города была замечена девушка в нижнем белье и сапогах. Она шла мимо здания городского совета и торгового центра "Plaza". Соответствующее видео опубликовано в пятницу, 11 января, в паблике "неофициальная страница патрульной полиции г. Кропивницкий" в Instagram.

Как отмечается в сообщении, ролик предоставил подписчик интернет-сообщества.

"Слишком много вопросов и так мало ответов", - абстрактно указано в сообщении.

Скриншот (instagram.com/krop.police)

Как пишет DOZOR, в сообществе областной полиции "Безопасный город" появилась информация о том, что на углу улиц Карабинерной и Тараса Карпы "неизвестные на черном джипе схватили раздетую девушку и якобы силой затащили ее в автомобиль".

Сотрудник пресс-службы патрульной полиции Кировоградской области Дмитрий Поперешняк не дал внятный комментарий по этому поводу: "Не знаю, что там интересного..."

"Есть сотни вызовов, а вы спрашиваете о той ситуации, которая была прежде. В лучшем случае вчера или сегодня вечером или в полночь", - добавил он.

Скриншот (instagram.com/krop.police)

Пользователи сети высказывают предположение, что девушка была в состоянии алкогольного опьянения или под наркотиками. Один из юзеров пишет, что она может работать в клубе в том районе. Люди беспокоятся, что девушка могла замерзнуть на улице в такой мороз :

"Судя по ее состоянию, она либо выпила лошадиную дозу алкоголя, либо курнула дряни какой-то";

"А если бы она замерзла и умерла? Мне жаль ее как человека! Но действительно зачем же так пить?";

"Думаю, дело не в синьке";

"А это не та девушка что ниже в клубе танцует?"

"Ну пишут, мол, ей подсыпали, почему остальным не подсыпают? Видать такой круг общения, и вины с девушки не снимает"...

Скрин комментариев: instagram.com/krop.police

Как сообщалось ранее, в Днепре полицейские пытались догнать нарушителя на легковой Skoda, однако это закончилось ДТП и стрельбой. Мужчину преследовали несколько экипажей. Как выяснилось позже, он был голый.

Также мы писали о том, что в Киеве обнаженная женщина легла прямо посреди проезжей части. Видео курьезного случая появилось в сети.