На ланцюг її: харків'янка била чужих дітей на ігрових майданчиках

Колаж РБК-Україна

Жінка вже тривалий час не дає спокійно жити молодим мамам та їхнім дітям

У Харкові на дитячих майданчиках неадекватна жінка била чужих дітей. Про це у спільноті "Типовий Харків" у Facebook повідомила Яна Сажнєва, яка разом зі своєю дитиною постраждала від рук невідомої.

"Сьогодні стався такий інцидент (досі колотить). Ось ця мадам бігає по вулиці Академіка Богомольця та на сусідніх вулицях по дитячим майданчикам і б'є дітей!" - написала постраждала, опублікувавши фото незнайомки.

Фото жінки, яка нападала на дітей (facebook.com/T1p1chn1y)

Фото жінки, яка нападала на дітей (facebook.com/T1p1chn1y)

"Сьогодні стояла на зупинці, чекала маршрутку. Син відійшов з другом на пару метрів на тренажери. Прибіг через три хвилини: "Там якась ненормальна нас прогнала матами звідти". Я визирнула з зупинки і бачу, що ця істота мчить на нас - вдарила мого сина, ляпас зарядила, я її відштовхувала, кричала на неї, у мене істерика, син побілів від жаху... Не могла від неї піти, вона кидалася. Син встиг втекти, я - ні. Вона і мені зарядила гарненько в скроню, поки я намагалася викликати поліцію. Люди дивилися! Двоє чоловіків не витримали і кинулися на неї, відтягли від мене, кинули її на траву", - розповіла Яна.

За її словами, жінка "кидалася ще на одну дівчину і її сина 3-4 років".

"Приїхали "копи", викликали бригаду швидкої. Вона кричала, що пару днів її потримають і вона прийде вбивати наших дітей! Відвезли її. 4 людини написали заяви. У минулому році вона теж кидалася на дітей і мам. Були зняті побої і передано все в поліцію, але справа далі не пішла. Вона знову бігає по майданчиках і лушперить дітей, плюється, мати такі... Страшно. А якщо завтра повернеться з ножем, цеглою, палицею... Я в жаху!" - додала Сажнєва.

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Користувачів мережі обурила поведінка неадекватної жінки, про що вони пишуть в коментарях.

Нарвалася б на мене, а не дай Бог зачепила б мою дитину, я б їй всі зуби повибивала!

На ланцюг її потрібно посадити!

А чому ви її самі не побили? Жінки? Ви боїтеся? Я б довго не думала

Якщо за побиття дітей не було законного покарання і людина знову гуляє по вулицях, то батьки цих дітей самі її покарають і будуть праві.

Деякі юзери пишуть, що цю жінку звуть Олена і вона "наркоманка і алкоголічка зі стажем".

Скріншот коментарів

Раніше ми писали про те, що у Києві на дитячому майданчику сталася стрілянина через матюки.

Нагадаємо, нещодавно під Львовом жінка проломила голову 10-річній дівчинці-сироті.