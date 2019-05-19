Молотком і табуретом: під Львовом жінка проломила голову 10-річній дівчинці

Під Львовом жінка проломила голову 10-річній дівчинці-сироті (колаж РБК-Україна)

Жінці не подобалося, що її дочка конфліктувала з дівчинкою-сиротою

Під Львовом жінка проломила голову 10-річній дівчинці-сироті, тому що та ніби як конфліктувала з її дочкою. Зловмисниця заманила дитину в квартиру, жорстоко побила молотком і табуретом, зв'язала і залишила на всю ніч одну, йдеться в сюжеті ТСН.

Постраждала 10-річна Аня в реанімації, її прооперували. Лікарі діагностували у неї кілька переломів кісток черепа. Медики говорять про диво – при таких сильних ударах мозок не постраждав. Діагностована тільки контузія, але дитина дуже налякана.

"Швидше за все, це був металевий предмет, тому що після ударів були вдавлені переломи, один з переломів черепа, кістки були роздроблені. Переломи кісток склепіння черепа, переломи кісток основи черепа", – розповів заступник головного лікаря Львівської лікарні Роман Герега.

Після скоєнного зочинниця повернулася, щоб відпустити дитину.

"На наступний день жінка повернулися на місце події, виявила у свідомості дівчинку, розв'язала їй руки і випустила", - каже інспектор Червоноградського відділу поліції Мар'яна Пустова.

Вранці закривавлена Аня пішла додому, але, знесилена, спинилася на центральній площі і сіла на бордюр. Перехожі одразу викликали швидку і поліцію. Правоохоронці вже затримали підозрювану, її мати з журналістами спілкуватися не хоче, а от сусіди кажуть, що цю жінку обходили десятою дорогою: "Такі замашки у неї – краще пройти мимо і не чіпати. Ми всі в шоці! Як так: побити дитя, щоб пробити череп? Жах".

Ситуацію прокоментувала бабуся, яка її виховує.

"Досі не вміщається в голові. Вже і молилася, і плакала", — говорить вона.

Під Львовом жінка проломила голову 10-річній дівчинці-сироті (фото: youtube.com)

Поліція відкрила кримінальне провадження за двома статтями – заподіяння тяжких тілесних ушкоджень і незаконне позбавлення волі неповнолітньої. За даними правоохоронців, підозрювана жінка – раніше судима за вбивство свого вітчима. Тільки три місяці тому вона вийшла з в'язниці. Зараз нападниця в СІЗО, де чекає суду про обрання запобіжного заходу.

Нагадаємо, що раніше Комаровський розповів, як правильно виховувати дитину.

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