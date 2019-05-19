Молотком и табуретом: под Львовом женщина проломила голову 10-летней девочке

Под Львовом женщина проломила голову 10-летней девочке-сироте (коллаж РБК-Украина)

Женщине не нравилось, что ее дочь конфликтовала с девочкой-сиротой

Под Львовом женщина проломила голову 10-летней девочке-сироте, потому что та вроде как конфликтовала с ее дочерью. Злоумышленница заманила ребенка в квартиру, жестоко избила молотком и табуретом, связала и оставила на всю ночь одну, говорится в сюжете ТСН.

Пострадавшая 10-летняя Аня в реанимации, ее прооперировали. Врачи диагностировали у нее несколько переломов костей черепа. Медики говорят о чуде – при таких сильных ударах мозг не пострадал. Диагностирована только контузия, но ребенок очень напуган.

"Скорее всего, это был металлический предмет, потому что после ударов были вдавленные переломы, один из переломов черепа – кости были раздроблены. Переломы костей свода черепа, переломы костей основания черепа", – рассказал заместитель главного врача Львовской больницы Роман Герега.

Преступница вернулась, чтобы отпустить ребенка.

"На следующий день женщина вернулись на место происшествия, обнаружила в сознании девочку, развязала ей руки и выпустила", - говорит инспектор Червоноградского отдела полиции Марьяна Пустовая.

Утром окровавленная Аня пошла домой, но, обессиленная, остановилась на центральной площади и села на бордюр. Прохожие сразу вызвали скорую и полицию. Правоохранители уже задержали подозреваемую, ее мать с журналистами общаться не хочет, а вот соседи говорят, что эту женщину обходили десятой дорогой: "Такие замашки у нее – лучше пройти мимо и не трогать. Мы все в шоке! Как так: побить дитя, чтобы пробить череп? Ужас".

Ситуацию прокомментировала бабушка, которая ее воспитывает.

"До сих пор не вмещается в голове. Уже и молилась, и плакала", — говорит она.

Под Львовом женщина проломила голову 10-летней девочке-сироте (фото: youtube.com)

Полиция открыла уголовное производство по двум статьям – причинение тяжких телесных повреждений и незаконное лишение свободы несовершеннолетней. По данным правоохранителей, подозреваемая женщина – ранее судима за убийство своего отчима. Только три месяца назад она вышла из тюрьмы. Сейчас нападавшая в СИЗО, где ждет суда об избрании меры пресечения.

Напомним, что ранее Комаровский рассказал, как правильно воспитывать ребенка.

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