Церковный праздник 16 октября: что нужно обязательно сделать и что запрещено
16 октября по новому стилю церковь чтит память святого Лонгина Сотника (полное имя Гай Кассий Лонгин). Этого мученика распял римский воин, один из тех, кто охранял место распятия Иисуса Христа.
О том, что можно и нельзя делать в этот день, а также кого поздравить с именинами, читайте в материале РБК-Украина (проект Styler).
При подготовке материала использовались источники: сайт ПЦУ, Лунный календарь.
Традиции этого дня
Святой Лонгин считается мучеником, который помогает избавиться от проблем со зрением. Помимо этого, его называют "хранителем", который оберегает врата, разделяющие свет и тьму.
В этот день принято молиться о защите дома и об исцелении. Считается, что солнечный свет 16 октября поможет тем, кто страдает от проблем со зрением. Позвольте теплым лучам коснуться вашего тела.
Помимо этого, в этот день можно провести обряды для защиты от врагов. Растения с шипами и колючками можно разложить вокруг дома, а чтобы люди и животные не поранились, их можно развешивать.
Важные приметы на 16 октября
- листья не опадают - морозы уже не наступят;
- день солнечный и без ветра - зима ранней не будет
- птицы беспокойные и кричат - ждут потепления
- тучи и дождь - идет похолодание.
Что категорически запрещено делать в этот день
В этот день не стоит напрягать зрение, откажитесь от рукоделия, если не хотите навлечь беду. Также стоит отказаться от скандалов и вредных привычек, берегите здоровье и не произносите плохие слова.
Категорически запрещено проводить весь день дома. Обязательно отправьтесь на прогулку и подышите свежим воздухом. Откажитесь от всего нового, занимайтесь тем, что планировали ранее. Не обижайте тех, кто оказался в беде. Помогите им, но не смейтесь над несчастьем, это принесет вам большое горе.
Кто сегодня празднует именины
Анна, Василий, Лонгин, Иван, Леонтий, Петр.
Напомним, ранее стало известно о том, какие праздники будут в октябре.
Помимо этого, недавно появился церковный календарь на 2024 год.