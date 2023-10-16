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Церковне свято 16 жовтня: що потрібно обов'язково зробити та що заборонено

Понеділок 16 жовтня 2023 06:00
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Церковне свято 16 жовтня: що потрібно обов'язково зробити та що заборонено Що можна і не можна робити 16 жовтня (фото: freepik.com)
Автор: Поліна Іваненко

16 жовтня за новим стилем церква вшановує пам'ять святого Лонгіна Сотника (повне ім'я Гай Касій Лонгін). Цього мученика розіп'яв римський воїн, один із тих, хто охороняв місце розп'яття Ісуса Христа.

Про те, що можна і не можна робити цього дня, а також кого привітати з іменинами, читайте у матеріалі РБК-Україна (проект Styler).

Під час підготовки матеріалу використовувалися джерела: сайт ПЦУ, Місячний календар.

Традиції цього дня

Святий Лонгін вважається мучеником, який допомагає позбутися проблем із зором. Крім цього, його називають "охоронцем", який оберігає браму, що розділяє світло і пітьму.

Цього дня прийнято молитися про захист будинку та зцілення. Вважається, що сонячне світло 16 жовтня допоможе тим, хто страждає від проблем із зором. Дозвольте теплим променям торкнутися вашого тіла.

Окрім цього, цього дня можна провести обряди для захисту від ворогів. Рослини з шипами та колючками можна розкласти навколо будинку, а щоб люди та тварини не поранилися, їх можна розвішувати.

Важливі прикмети на 16 жовтня

  • листя не опадає - морози ще не настануть;
  • день сонячний та без вітру - зима ранньою не буде
  • птахи неспокійні та кричать - чекають на потепління
  • хмари та дощ - йде похолодання.

Що категорично заборонено робити цього дня

У цей день не варто напружувати зір, відмовтеся від рукоділля, якщо не хочете прикликати лихо. Також варто відмовитися від скандалів та шкідливих звичок, бережіть здоров'я та не вимовляйте погані слова.

Категорично заборонено проводити весь день вдома. Обов'язково вирушайте на прогулянку та подихайте свіжим повітрям. Відмовтеся від усього нового, займайтеся тим, що планували раніше. Не ображайте тих, хто опинився у біді. Допоможіть їм, але не смійтеся з нещастя, це принесе вам велике горе.

Хто сьогодні святкує іменини

Ганна, Василь, Лонгін, Іван, Леонтій, Петро.

Нагадаємо, раніше стало відомо про те, які свята будуть у жовтні.

Крім цього, нещодавно з'явився церковний календар на 2024 рік.

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