Этот дизайн маникюра станет трендом всего 2023 года: модницам на заметку! (фото)

Обновленная классика

Уверены, что каждая девушка хоть раз в жизни делала французский маникюр. Он лаконичен и сдержан, однако одновременно элегантен и придает нежности целому образу. Наверное, поэтому его так любят мастера и модницы по всему миру.

Именно французский маникюр является главным трендом на 2023 год, однако делать его следует полупрозрачным с разнообразными дизайнами.

Идеи дизайнов

Как базу все еще лучше брать нежные, спокойные оттенки, а на них вы можете смело давать волю собственной фантазии. Одним из вариантов дизайна являются те же линии-улыбки на конце ногтя, однако их можно сделать двойными или даже цветными.

Дизайн маникюра 2023 года (фото: instagram.com/__nailroom___)

Другим интересным дизайном станет так называемый "скрытый френч". То есть такой, где узор нанесен на край ногтя и достаточно абстрактным. Сами элементы можно производить в любом стиле и цвете.

Дизайн маникюра 2023 года (фото: instagram.com/nailsbyalsn)

Если вам не хочется наносить просто "улыбку" на ноготь, нарисуйте ее блестящей! Да, вместо ровной белой лени можно сделать несколько мазков блестками, и ваш маникюр заигрывает совсем другими красками.

Дизайн маникюра 2023 года (фото: instagram.com/nailsbyalsn)

Дизайн маникюра 2023 года (фото: instagram.com/amberjhnails)

Последним трендом во френче этого года является "улыбка" в цвет. Фишка в том, чтобы выделить край вашего ногтя цветом, который на оттенок темнее или светлее основания. Таким образом вы вроде и френч сделали, а вроде и однотонное покрытие.

Дизайн маникюра 2023 года (фото: instagram.com/disseynails)