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Цей дизайн манікюру стане трендом усього 2023 року: модницям на замітку! (фото)

Який манікюр у тренді у 2023 році (фото: Freepik)
Автор: Юлія Гаюк

Класика ніколи не виходить із моди. Вона все так само утримує лідерські позиції у світі трендів, бувши трохи видозміненою. Йдеться про класичний французький манікюр, який так обожнюють в індустрії краси.

Який дизайн манікюру посідає перше місце в переліку трендів на манікюр у 2023 році - дивіться нижче в матеріалі Styler.

Оновлена класика

Впевнені, що кожна дівчина бодай раз у житті робила французький манікюр. Він лаконічний і стриманий, проте водночас елегантний і додає ніжності цілому образу. Напевно, через це його так люблять майстри та модниці по всьому світу.

Саме французький манікюр є головним трендом на 2023 рік, однак робити його варто напівпрозорим із різноманітними дизайнами.

Ідеї дизайнів

Як базу все ще краще брати ніжні, спокійні нюдові відтінки, а на них ви можете сміливо давати волю власній фантазії. Одним із варіантів дизайну є ті самі лінії-посмішки на кінці нігтя, проте їх можна зробити подвійними або навіть кольоровими.

Дизайн манікюру 2023 (фото: instagram.com/__nailroom___)

Іншим цікавим дизайном стане так званий "прихований френч". Тобто такий, де візерунок нанесений на край нігтя та є досить абстрактним. Самі елементи можна робити в будь-якому стилі та кольорі.

Дизайн манікюру 2023 (фото: instagram.com/nailsbyalsn)

Якщо вам не хочеться наносити просто "посмішку" на ніготь, намалюйте її блискучою! Так, замість рівної білої ліні можна зробити декілька мазків блискітками, і ваш манікюр заграє зовсім іншими фарбами.

Дизайн манікюру 2023 (фото: instagram.com/nailsbyalsn)

Дизайн манікюру 2023 (фото: instagram.com/amberjhnails)

Останнім трендом у френчі цього року є "посмішка" в колір. Фішка в тому, щоб виділити край вашого нігтя кольором, який на відтінок темніший або світліший за основу. Таким чином ви нібито й френч зробили, а ніби й однотонне покриття.

Дизайн манікюру 2023 (фото: instagram.com/disseynails)

Раніше ми розповідали, який колір манікюру помітно омолодить ваші руки.

Дивіться також, які антитренди в одязі будуть у 2023 році.

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