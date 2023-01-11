Цей дизайн манікюру стане трендом усього 2023 року: модницям на замітку! (фото)

Оновлена класика

Впевнені, що кожна дівчина бодай раз у житті робила французький манікюр. Він лаконічний і стриманий, проте водночас елегантний і додає ніжності цілому образу. Напевно, через це його так люблять майстри та модниці по всьому світу.

Саме французький манікюр є головним трендом на 2023 рік, однак робити його варто напівпрозорим із різноманітними дизайнами.

Ідеї дизайнів

Як базу все ще краще брати ніжні, спокійні нюдові відтінки, а на них ви можете сміливо давати волю власній фантазії. Одним із варіантів дизайну є ті самі лінії-посмішки на кінці нігтя, проте їх можна зробити подвійними або навіть кольоровими.

Дизайн манікюру 2023 (фото: instagram.com/__nailroom___)

Іншим цікавим дизайном стане так званий "прихований френч". Тобто такий, де візерунок нанесений на край нігтя та є досить абстрактним. Самі елементи можна робити в будь-якому стилі та кольорі.

Дизайн манікюру 2023 (фото: instagram.com/nailsbyalsn)

Якщо вам не хочеться наносити просто "посмішку" на ніготь, намалюйте її блискучою! Так, замість рівної білої ліні можна зробити декілька мазків блискітками, і ваш манікюр заграє зовсім іншими фарбами.

Дизайн манікюру 2023 (фото: instagram.com/nailsbyalsn)

Дизайн манікюру 2023 (фото: instagram.com/amberjhnails)

Останнім трендом у френчі цього року є "посмішка" в колір. Фішка в тому, щоб виділити край вашого нігтя кольором, який на відтінок темніший або світліший за основу. Таким чином ви нібито й френч зробили, а ніби й однотонне покриття.

Дизайн манікюру 2023 (фото: instagram.com/disseynails)