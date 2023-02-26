Этот майонез не вредит фигуре: диетолог поделилась полезным рецептом

Майонез является обязательным ингредиентом многих блюд. Заменить его так, чтобы не потерялся вкус, практически невозможно. Однако майонез будет гораздо более полезным, если его приготовить самому дома.

Рецептом майонеза, который не вредит фигуре, поделилась диетолог Галина Сеник у себя на странице в Instagram .

Каждый ли майонез полезен

"Нравится майонез? Тогда ешьте на здоровье. Состав майонеза довольно прост - яйца, оливковое масло, горчица, соль, перец. Все продукты не несут никакого вреда, наоборот могут быть полезны, если употреблять в умеренном количестве. Но есть один нюанс - майонез полезен, если приготовлен дома", - говорит эксперт.

Также Сеник добавляет, что магазинный майонез содержит много консервантов и эмульгаторов, которые могут быть вредными для организма.

Рецепт домашнего майонеза

Ингредиенты:

100 мл нерафинированного масла

1 яйцо

0,5-1 ч.л горчицы/порошка/горчицы в зернах

0,5 ч.л соли

1 ч.л лимонного сока/яблочного/бальзамического уксуса

черный перец по вкусу

Как приготовить: