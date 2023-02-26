Цей майонез не шкодить фігурі: дієтолог поділилась корисним рецептом

Майонез є обов'язковим інгредієнтом багатьох страв. Замінити його так, аби не втратився смак, практично неможливо. Проте майонез буде набагато кориснішим, якщо його приготувати самому вдома.

Рецептом майонезу, що не шкодить фігурі, поділилась дієтолог Галина Сеник у себе на сторінці в Instagram .

Чи кожний майонез корисний

"Подобається майонез? Тоді їжте на здоров'я. Склад майонезу доволі простий - яйця, оливкова олія, гірчиця, сіль, перець. Усі продукти не несуть жодної шкоди, навпаки можуть бути корисними, якщо споживати в помірній кількості. Але є один нюанс - майонез корисний, якщо приготований вдома", - говорить експерт.

Також Сеник додає, що магазинний майонез містить багато консервантів та емульгаторів, які можуть бути шкідливими для організму.

Рецепт домашнього майонезу

Інгредієнти:

100 мл нерафінованої олії

1 яйце

0,5-1 ч.л гірчиці/порошку/гірчиці в зернах

0,5 ч.л солі

1 ч.л лимонного соку/яблучного/бальзамічного оцту

чорний перець до смаку

Як приготувати: