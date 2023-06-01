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Эти комнатные растения эффективно очищают воздух в помещении

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Четверг 01 июня 2023 15:21
Эти комнатные растения эффективно очищают воздух в помещении Эти комнатные растения лучше очищают воздух в помещении (фото: Freepik)
Автор: Наталия Коваль

Недостаточная вентиляция, влажность, высокая температура и токсичные продукты провоцируют загрязнение воздуха. Токсичные вещества производят все лаки, краски, клеи, входящие в состав мебели. Для улучшения качества воздуха можно приобрести некоторые комнатные растения.

О том, какие комнатные растения лучше всего очищают воздух, рассказали в популярном французском издании Sante Plus.

Гербера

Эти комнатные растения эффективно очищают воздух в помещении

Гербера (фото: rastenievod.com)

Гербера поглощает бензол, содержащийся в сигаретном дыме. Вы также можете разместить ее на кухне, поскольку она также поглощает трихлорэтилен, содержащийся в стиральных порошках.

Бамбуковая пальма

Эти комнатные растения эффективно очищают воздух в помещенииБамбуковая пальма (фото: rastenievod.com)

Бамбуковая пальма эффективно очищает воздух от бензола и трихлорэтилена, а также от формальдегида, который содержится в клее для мебели.

Драцена

Эти комнатные растения эффективно очищают воздух в помещении

Драцена (фото: rastenievod.com)

Это экзотическое на вид растение с длинными зелеными листьями также является отличным воздухоочистителем. Драцена отлично очищает воздух от токсичных веществ, содержащихся в сигаретном дыме. Поставьте в хорошо освещенное место и не забывайте поливать.

Сансевиерия

Эти комнатные растения эффективно очищают воздух в помещенииСансевиерия (фото: rastenievod.com)

Сансевиерия оказывает положительное влияние на иммунитет человека и защищает от токсинов, выделяемых из линолеума и синтетики.

Хризантема

Эти комнатные растения эффективно очищают воздух в помещенииХризантема (фото: Freepik)

Хризантема - это красочное растение, которое обладает успокаивающими и антисептическими свойствами. Эффективно борется с загрязнением в помещении и эффективно поглощает химические вещества.

Спатифиллум

Эти комнатные растения эффективно очищают воздух в помещении

Спатифиллум (фото: Freepik)

Спатифиллум - это растение, которое не только очищает воздух, но и увлажняет. К тому же оно поможет улучшить ваш сон.

Раньше мы писали о том, как защитить комнатные растения от кошек и собак.

Также читайте, какие комнатные растения опасны для домашних питомцев.

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