Эти комнатные растения эффективно очищают воздух в помещении
Недостаточная вентиляция, влажность, высокая температура и токсичные продукты провоцируют загрязнение воздуха. Токсичные вещества производят все лаки, краски, клеи, входящие в состав мебели. Для улучшения качества воздуха можно приобрести некоторые комнатные растения.
О том, какие комнатные растения лучше всего очищают воздух, рассказали в популярном французском издании Sante Plus.
Гербера
Гербера (фото: rastenievod.com)
Гербера поглощает бензол, содержащийся в сигаретном дыме. Вы также можете разместить ее на кухне, поскольку она также поглощает трихлорэтилен, содержащийся в стиральных порошках.
Бамбуковая пальма
Бамбуковая пальма (фото: rastenievod.com)
Бамбуковая пальма эффективно очищает воздух от бензола и трихлорэтилена, а также от формальдегида, который содержится в клее для мебели.
Драцена
Драцена (фото: rastenievod.com)
Это экзотическое на вид растение с длинными зелеными листьями также является отличным воздухоочистителем. Драцена отлично очищает воздух от токсичных веществ, содержащихся в сигаретном дыме. Поставьте в хорошо освещенное место и не забывайте поливать.
Сансевиерия
Сансевиерия (фото: rastenievod.com)
Сансевиерия оказывает положительное влияние на иммунитет человека и защищает от токсинов, выделяемых из линолеума и синтетики.
Хризантема
Хризантема (фото: Freepik)
Хризантема - это красочное растение, которое обладает успокаивающими и антисептическими свойствами. Эффективно борется с загрязнением в помещении и эффективно поглощает химические вещества.
Спатифиллум
Спатифиллум (фото: Freepik)
Спатифиллум - это растение, которое не только очищает воздух, но и увлажняет. К тому же оно поможет улучшить ваш сон.
Раньше мы писали о том, как защитить комнатные растения от кошек и собак.
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