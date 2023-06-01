Ці кімнатні рослини найкраще очищують повітря в приміщенні

Недостатня вентиляція, вологість, висока температура та токсичні продукти призводять до забруднення повітря. Токсичні речовини виробляють усі лаки, фарби, клеї, що входять до складу меблів. Для покращення якості повітря можна придбати деякі кімнатні рослини.

Про те, які кімнатні рослини найкраще очищають повітря, розповіли в популярному французькому виданні Sante Plus.

Гербера

Гербера (фото: rastenievod.com)

Гербера поглинає бензол, який міститься в сигаретному димі. Ви також можете розмістити на кухні, оскільки він також поглинає трихлоретилен, який міститься в пральних порошках.

Бамбукова пальма

Бамбукова пальма (фото: rastenievod.com)

Бамбукова пальма ефективно очищає повітря від бензолу і трихлоретилену, а також від формальдегіду, який міститься в клеї для меблів.

Драцена

Драцена (фото: rastenievod.com)

Ця екзотична на вигляд рослина з довгим зеленим листям також є чудовим очищувачем повітря. Драцена чудово очищає повітря від токсичних речовин, що містяться в сигаретному димі. Поставте в добре освітлене місце і не забувайте поливати.

Сансевієрія

Сансевієрія (фото: rastenievod.com)

Сансевієрія позитивно впливає на імунітет людини та захищає від токсинів, що виділяються з лінолеуму та синтетики.

Хризантема

Хризантема (фото: Freepik)

Хризантема - це прекрасна та барвиста рослина, яка має заспокійливі та антисептичні властивості. Ефективно бореться із забрудненням у приміщенні та ефективно поглинає хімічні речовини.

Спатифілум

Спатифілум (фото: Freepik)