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Ці кімнатні рослини найкраще очищують повітря в приміщенні

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Четвер 01 червня 2023 15:21
Ці кімнатні рослини найкраще очищують повітря в приміщенні Ці кімнатні рослини найкраще очищують повітря в приміщенні (фото: Freepik)
Автор: Наталя Коваль

Недостатня вентиляція, вологість, висока температура та токсичні продукти призводять до забруднення повітря. Токсичні речовини виробляють усі лаки, фарби, клеї, що входять до складу меблів. Для покращення якості повітря можна придбати деякі кімнатні рослини.

Про те, які кімнатні рослини найкраще очищають повітря, розповіли в популярному французькому виданні Sante Plus.

Гербера

Ці кімнатні рослини найкраще очищують повітря в приміщенні

Гербера (фото: rastenievod.com)

Гербера поглинає бензол, який міститься в сигаретному димі. Ви також можете розмістити на кухні, оскільки він також поглинає трихлоретилен, який міститься в пральних порошках.

Бамбукова пальма

Ці кімнатні рослини найкраще очищують повітря в приміщенніБамбукова пальма (фото: rastenievod.com)

Бамбукова пальма ефективно очищає повітря від бензолу і трихлоретилену, а також від формальдегіду, який міститься в клеї для меблів.

Драцена

Ці кімнатні рослини найкраще очищують повітря в приміщенні

Драцена (фото: rastenievod.com)

Ця екзотична на вигляд рослина з довгим зеленим листям також є чудовим очищувачем повітря. Драцена чудово очищає повітря від токсичних речовин, що містяться в сигаретному димі. Поставте в добре освітлене місце і не забувайте поливати.

Сансевієрія

Ці кімнатні рослини найкраще очищують повітря в приміщенніСансевієрія (фото: rastenievod.com)

Сансевієрія позитивно впливає на імунітет людини та захищає від токсинів, що виділяються з лінолеуму та синтетики.

Хризантема

Ці кімнатні рослини найкраще очищують повітря в приміщенніХризантема (фото: Freepik)

Хризантема - це прекрасна та барвиста рослина, яка має заспокійливі та антисептичні властивості. Ефективно бореться із забрудненням у приміщенні та ефективно поглинає хімічні речовини.

Спатифілум

Ці кімнатні рослини найкраще очищують повітря в приміщенні

Спатифілум (фото: Freepik)

Спатифілум - це рослина, яка не лише очищує повітря, а й зволожує. До цього ж вона допоможе покращити ваш сон.

Раніше ми писали про те, як захистити кімнатні рослини від котів та собак.

Також читайте, які кімнатні рослини небезпечні для домашніх улюбленців.

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