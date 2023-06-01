Эти комнатные растения эффективно очищают воздух в помещении

Недостаточная вентиляция, влажность, высокая температура и токсичные продукты провоцируют загрязнение воздуха. Токсичные вещества производят все лаки, краски, клеи, входящие в состав мебели. Для улучшения качества воздуха можно приобрести некоторые комнатные растения.
О том, какие комнатные растения лучше всего очищают воздух, рассказали в популярном французском издании Sante Plus.
Гербера (фото: rastenievod.com)
Драцена (фото: rastenievod.com)
(фото: rastenievod.com)
Сансевиерия оказывает положительное влияние на иммунитет человека и защищает от токсинов, выделяемых из линолеума и синтетики.
Спатифиллум (фото: Freepik)
Раньше мы писали о том, как защитить комнатные растения от кошек и собак.
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