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Ці кімнатні рослини найкраще очищують повітря в приміщенні

Ці кімнатні рослини найкраще очищують повітря в приміщенні (фото: Freepik)
Автор: Наталя Коваль

Недостатня вентиляція, вологість, висока температура та токсичні продукти призводять до забруднення повітря. Токсичні речовини виробляють усі лаки, фарби, клеї, що входять до складу меблів. Для покращення якості повітря можна придбати деякі кімнатні рослини.

Про те, які кімнатні рослини найкраще очищають повітря, розповіли в популярному французькому виданні Sante Plus.

Гербера

Гербера (фото: rastenievod.com)

Бамбукова пальма

Бамбукова пальма (фото: rastenievod.com)

Драцена

Драцена (фото: rastenievod.com)

(фото: rastenievod.com)

Сансевієрія позитивно впливає на імунітет людини та захищає від токсинів, що виділяються з лінолеуму та синтетики.

Спатифілум (фото: Freepik)

Раніше ми писали про те, як захистити кімнатні рослини від котів та собак.

Також читайте, які кімнатні рослини небезпечні для домашніх улюбленців.

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