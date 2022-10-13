Эти проверенные способы помогут вам экономить электроэнергию: в доме, на кухне и во дворе

Энергия в быту распределяется неравномерно - только 15% на освещение, еще столько же - на приготовление пищи. И при этом мы даже не замечаем, когда мы можем обойтись без траты электроэнергии.

Как экономить электроэнергию в доме и во дворе

Установите датчики движения. Это позволит использовать электроэнергию только тогда, когда это действительно нужно. Такие датчики можно поставить во дворе, у входа в дом или подъезд, в подъездах и даже в комнатах.

Используйте LED-лампы. Они прекрасно себя зарекомендовали и отлично помогают экономить электроэнергию. И не забывайте все лампы в доме регулярно протирать от пыли.

Выключайте свет. Не забывайте выключать свет в тех помещениях, которыми вы не пользуетесь. Не оставляйте свет на кухне, в коридоре, в комнатах. Если есть острая потребность - поставьте небольшие ночники, чтобы не блуждать в потемках.

Не оставляйте технику включенной в розетку. Уберите зарядные устройства из розеток от телефонов, наушников, планшетов и ноутбуков. Измените свою привычку и убирайте все шнуры сразу, как гаджет зарядился.

Выключайте компьютер. Не оставляйте на ночь компьютеры в режиме ожидания, а выключайте его полностью. В таком состоянии можно оставить, если вы отлучились на пару минут или полчаса.

Выключайте из розетки всю технику. Вам действительно не нужно держать все время включенной микроволновую печь, кухонный комбайн или стиральную машину. Отключите принтер и фен. Включайте только для использования, а в остальное время - вытащите вилку из розетки. Это позволит, кстати, не только сэкономить, но и уберечь технику от перепада напряжения.

Используйте "умную" технику. В быту старайтесь использовать технику с обозначениями "А" и "А+" - такие холодильники, к примеру, позволяют сэкономить от 30 до 50% электроэнергии.

Держите технику в порядке. Убирайте нагар в электродуховках, микроволновой печи. Очищайте холодильник и морозильную камеру от льда и регулярно размораживайте. Следите за состоянием дверей и крышек - они должны плотно прилегать. В пылесосе регулярно меняйте и очищайте фильтры.

Ставьте технику на расстоянии друг от друга. При близком расположении друг от друга техника имеет свойство накапливать газ и электроэнергию. Поэтому холодильник не должен стоять возле плиты, бойлера или котла, а еще - возле стиральной машины или батареи. Не ставьте на холодильник микроволновку. А еще техника не должна стоять под прямыми солнечными лучами.

Используйте короткие режимы. В каждой стиральной машине, микроволновой печи и других бытовых агрегатах есть функция для экономии - обычно это короткий режим, для которого используется меньше электроэнергии.

Правильно стирайте. Не превышайте нормы закладки белья и старайтесь не гонять машинку впустую - при неполной закладке перерасход электроэнергии составляет 10-15%. Если нет необходимости - не ставьте на максимальные параметры температуры и отжима. Это существенно сэкономит электроэнергию.

Как экономить электроэнергию на кухне

Дария Озерная в статье для LIGA.Life рекомендует использовать на кухне мультиварки, индукционную плиту и другие достижения техники. Она отмечает, что правильный подход к приготовлению пищи поможет снизить энергопотребление.

К примеру, вода хорошо проводит тепло, растительное масло или жиры - еще лучше, а вот воздух - плохо. Поэтому запекание картофеля в духовке будет длиться дольше, чем варка, а фри - вопрос нескольких минут.

Жарка картофеля на сковороде потребует больше времени, чем фритюр, но тут имеет значение площадь сковороды, огня под ней, количество масла и картофеля.

Какие советы экспертка дает для экономии на кухне:

Замачивайте крупы и бобовые. В это время происходит гидрация углеводов и белков, поэтому в процессе варения остается только нагреть и довести до мягкости.

Используйте нужную посуду. То есть такой, который отвечает размерам и толщиной конфоркам, объему продуктов и имеет крышку. Огонь не должен обнимать края кастрюли, а диаметр конфорки индукционной плиты должен быть таким же, как и дно посуды, которая на ней стоит.

Вода быстрее закипит в закрытой кастрюле, а два яйца сварятся быстрее, если не наполнять кастрюлю водой по края. Небольшие сковороды эффективнее огромных, если вы готовите на одного или двоих.

Убавляйте огонь. Вода кипит при 100 градусах, если вы не в горах, но и 80 градусов достаточно для варки мяса, каши, пасты. Тем более, так и каша не пригорит, так как вода испарилась, и блюдо будет вкуснее.

Холодец и бульон нужно варить при 60 градусах, чтобы коллаген не распадался на пептиды. Если готовите на сковороде, то нужно убавить огонь еще и с точки зрения питательности: жир, на котором вы готовите, не должен дымиться. Больше корочки - больше так называемых конечных продуктов гликации (ускоряет старение и риск диабета 2 типа).

Установите индукционную плиту. Ее коэффициент полезного действия составляет более 80%, а вот газовые конфорки имеют только 40%. Керамические нагревательные элементы тоже неплохи - их КПД около 70%. Используйте остаточное тепло индукционной плиты или обычной электрической.

Нагревательный элемент не станет быстро холодным после выключения конфорки - конвекция тепла будет происходить далее, до равновесия температуры. Используйте это.

Готовьте несколько продуктов одновременно. Забрасывайте овощи для пасты в ту воду, где варились спагетти на пасту. Если печете сырник, то заверните мытую свеклу в фольгу и запекайте на соседнем противне. Траты тепла будут чуть больше, но меньше, если запекать все по отдельности.

Готовьте супы и борщи без зажарки и других дополнительных манипуляций. В Англии даже есть специальный термин, который обозначает готовку всего вместе (one-pot/one pan dinner).

Ставьте таймер. Правильный тайминг сделает блюда вкуснее, а еще сэкономит время, энергоносители и траты на покупку новой посуды вместо сгоревшей.

Вспомните о мультиварке. Приготовление овощей, картофеля, мяса, омлетов, каши на большую семью, и варка овощей и яиц на пару (в частности - одновременно с другими блюдами) возможно. Главное - добавьте немного воды или масла, когда готовите, и перемешайте. Это ускорит теплообмен.

Кипятите воду в электрочайнике, но наливайте воды ровно столько, сколько вам нужно. А не по края. И разогревайте в микроволновой печи.

Кроме того, экспертка советует разбираться с остатками продуктов. Полпорции гречки, кусочек рыбы, две ложки рагу - запакуйте вовремя в стаканчик из-под йогурта или баночку и заморозьте. Это спасет вас от голода и приготовления пищи.

Если в доме холодно, а вы что-то варили - не выливайте воду в мойку - пусть стоит и греет дом.

Комбинируйте несколько агрегатов - приготовьте картофель в микроволновке, а корочку сделайте в духовке или на сковороде.