Ці перевірені способи допоможуть вам економити електроенергію: у будинку, на кухні та у дворі

Енергія в побуті розподіляється нерівномірно – лише 15% на освітлення, ще стільки ж – на приготування їжі. І при цьому ми навіть не помічаємо коли ми можемо обійтися без витрати електроенергії.

Як економити електроенергію в домі та у дворі

Встановіть датчики руху. Це дозволить використовувати електроенергію лише тоді, коли це справді потрібно. Такі датчики можна поставити у дворі, біля входу до будинку чи під'їзду, у під'їздах і навіть у кімнатах.

Використовуйте LED-лампи. Вони чудово себе зарекомендували й чудово допомагають економити електроенергію. І не забувайте всі лампи в домі регулярно протирати від пилу.

Вимикайте світло. Не забувайте вимикати світло у тих приміщеннях, якими ви не користуєтесь. Не залишайте світло на кухні, в коридорі, кімнатах. Якщо є гостра потреба - поставте невеликі нічники, щоб не блукати в сутінках.

Не залишайте техніку, включеною до розетки. Приберіть зарядні пристрої з розеток від телефонів, навушників, планшетів та ноутбуків. Змініть свою звичку і забирайте всі шнури відразу, як гаджет зарядився.

Вимкніть комп'ютер. Не залишайте комп'ютери в режимі очікування на ніч, а вимикайте його повністю. У такому стані можна залишити, якщо ви відлучилися на пару хвилин чи пів години.

Вимикайте всю техніку з розетки. Вам дійсно не потрібно тримати весь час увімкненими мікрохвильову піч, кухонний комбайн або пральну машину. Вимкніть принтер та фен. Вмикайте тільки для використання, а в решту часу - витягніть вилку з розетки. Це дозволить, до речі, не лише заощадити, а й уберегти техніку від перепаду напруги.

Використовуйте "розумну" техніку. У побуті намагайтеся використовувати техніку з позначеннями "А" та "А+" - такі холодильники, наприклад, дозволяють заощадити від 30 до 50% електроенергії.

Тримайте техніку у порядку. Прибирайте нагар в електродуховках, мікрохвильовій печі. Очищайте холодильник та морозильну камеру від льоду та регулярно розморожуйте. Слідкуйте за станом дверей та кришок – вони повинні щільно прилягати. У пилососі регулярно змінюйте та очищайте фільтри.

Ставте техніку на відстані одне від одного. При близькому розташуванні одне від одного техніка має властивість накопичувати газ та електроенергію. Тому холодильник не повинен стояти біля плити, бойлера чи котла, а ще – біля пральної машини чи батареї. Не ставте на холодильник мікрохвильову піч. А ще техніка не повинна стояти під прямим сонячним промінням.

Використовуйте короткі режими. У кожній пральній машині, мікрохвильовій печі та інших побутових агрегатах є функція для економії – зазвичай це короткий режим, для якого використовується менше електроенергії.

Правильно періть. Не перевищуйте норми закладки білизни та намагайтеся не ганяти машину марно - при неповній закладці перевитрата електроенергії 10-15%. Якщо нема потреби – не ставте на максимальні параметри температури та віджиму. Це суттєво заощадить електроенергію.

Як заощаджувати електроенергію на кухні

Дарія Озерна у статті для LIGA.Life рекомендує використовувати на кухні мультиварки, індукційну плиту та інші досягнення техніки. Вона зазначає, що правильний підхід до приготування їжі допоможе зменшити енергоспоживання.

Наприклад, вода добре проводить тепло, олія чи жири - ще краще, тоді як повітря - погано. Тому запікання картоплі в духовці триватиме довше, ніж варіння, а фрі - кілька хвилин.

Жаріння картоплі на сковороді вимагатиме більше часу, ніж фритюр, але тут має значення площа сковороди, вогню під нею, кількість олії та картоплі.

Які поради експертка дає для економії на кухні:

Замочуйте крупи та бобові. У цей час відбувається гідрація вуглеводів та білків, тому в процесі варіння залишається лише нагріти та довести до м'якості.

Використовуйте належний посуд. Тобто такий, що відповідає розмірам та товщині конфорок, об'єму продуктів і має кришку. Вогонь не повинен охоплювати краї каструлі, а діаметр конфорки індукційної плити повинен бути таким самим, як і дно посуду, що на ній стоїть.

Вода швидше закипить у закритій каструлі, а два яйця зваряться швидше, якщо не наповнювати каструлю водою по вінця. Невеликі сковороди ефективніші за величезні, якщо ви готуєте на одного або двох.

Зменшуйте вогонь. Вода кипить при 100 градусах, якщо ви не в горах, але й 80 градусів достатньо для варіння м'яса, каші, пасти. Тим більше так і каша не пригорить, бо вода випарувалася, і страва буде смачнішою.

Холодець та бульйон потрібно варити при 60 градусах, щоб колаген не розпадався на пептиди. Якщо готуєте на сковороді, потрібно зменшити вогонь ще й з погляду поживності: жир, на якому ви готуєте, не повинен димитися. Більше скоринки - більше про кінцевих продуктів глікації (прискорює старіння і ризик діабету 2 типу).

Встановіть індукційну плиту. Її коефіцієнт корисної дії становить понад 80%, а от газові конфорки мають лише 40%. Керамічні нагрівальні елементи також непогані - їх ККД близько 70%. Використовуйте залишкове тепло індукційної плити або звичайної електричної.

Нагрівальний елемент не стане швидко холодним після вимкнення конфорки - конвекція тепла відбуватиметься далі, до рівноваги температури. Використовуйте це.

Готуйте декілька продуктів одночасно. Закидайте овочі для пасти у воду, де варилися спагетті на пасту. Якщо печете сирник, то загорніть миті буряки у фольгу і запікайте на сусідньому деко. Витрати тепла будуть трохи більшими, але меншими, якщо запікати все окремо.

Готуйте супи та борщі без зажарки та інших додаткових маніпуляцій. В Англії навіть є спеціальний термін, який означає готування всього разом (one-pot/one pan dinner).

Ставте таймер. Правильний таймінг зробить страви смачнішою, а ще заощадить час, енергоносії та витрати на покупку нового посуду замість згорілого.

Згадайте про мультиварку. Приготування овочів, картоплі, м'яса, омлетів, каші на велику родину, і варіння овочів та яєць на пару (зокрема – одночасно з іншими стравами) можливе. Головне - додайте трохи води або олії, коли готуєте, і перемішайте. Це пришвидшить теплообмін.

Кип'ятіть воду в електрочайнику, але наливайте води рівно стільки, скільки вам потрібно. А не по вінця. І розігрівайте у мікрохвильовій печі.

Крім того, експертка радить розбиратися із залишками продуктів. Півпорції гречки, шматочок риби, дві ложки рагу - запакуйте вчасно в стаканчик з-під йогурту або баночку і заморозьте. Це врятує вас від голоду та приготування їжі.

Якщо в будинку холодно, а ви щось варили – не виливайте воду в мийку – нехай стоїть та гріє будинок.

Комбінуйте кілька агрегатів - приготуйте картоплю в мікрохвильовій печі, а скоринку зробіть в духовці або на сковороді.