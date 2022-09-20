Эти простые, но полезные советы помогут правильно подготовить квартиру к зиме

Украинцы готовятся к зиме, которая по словам чиновников, может оказаться довольно сложной. Тарифы на тепло повышаться не будут, но во многих квартирах будет прохладнее - около +18 градусов. Также есть опасения, что могут быть ракетные удары России по украинским ТЭЦ.

В таких условиях каждый должен позаботиться об утеплении собственного жилья - по мере своих возможностей. Как можно утеплить квартиру перед холодами - читайте в материале ниже.

Избавьтесь от всех щелей

До 25% тепла из жилья выходит через разные щели. Это могут быть окна, двери, балконы и вентиляции. Поэтому стоит проверить все в квартире и закрыть любые утечки тепла из жилья.

Если установить новые стеклопакеты на окна нет возможности, то заклейте окна пленкой, пройдитесь по швам герметиком. Можно использовать термопленку, специальный поролон для утепления. Хорошо помогает сохранить тепло пленка для упаковки - пупырчатая, она помогает снизить отдачу тепла на 50%.

Двери должны плотного примыкать к дверной коробке. Чаще всего менять двери необязательно - нужно просто подогнать их так, чтобы не было щелей. Если будете менять - замените на двойные. Обязательно сделайте порог и используйте накладной утеплитель.

Проверьте также все вентиляции в доме, которые выходят наружу. Порой холодный воздух в жилье проходит через них. Полностью перекрывать все вентиляции нельзя, так как свежий воздух тоже нужен. Но можно отрегулировать их так, чтобы тепло не покидало квартиру.

Проверьте ваши балконы и лоджии - часто именно они становятся причиной потери тепла в квартире. Поставьте там стеклопакеты, положите гидроизоляцию и утеплитель на стены, пол и потолок. Можно использовать обычный пенопласт или листы ДСП. На крайний случай - застелите ковровые дорожки, повесьте шторы и на стены - коврики.

Утеплите все поверхности

Зимой вам понадобятся все бабушкины ковры, тяжелые шторы, пледы, трикотажная или байковая постель.

Все полы желательно застелить чем-то теплым. Это может быть ковровое покрытие, дорожки, теплый ковер или даже полиуретан - как коврик для спорта. Сейчас есть в продаже напольные пазлы или покрытие - они отлично сохраняют тепло.

Теплые пледы накиньте на все кресла, диваны, кровати, добавьте мягкие подушечки - текстиль сохраняет в себе тепло и постепенно делится ним с окружающей средой. Комната без текстиля остывает за 1-2 часа, а с коврами и пледами - около 5 часов.

Уберите в шкаф шелковую постель и шифон, доставайте махровые и байковые простыни - плотные ткани будут дольше хранить тепло.

На окна повесьте плотные шторы - до самого пола. При солнечной погоде их рекомендуется открывать даже зимой, чтобы впустить солнце в дом и немного согреть помещение. А ночью такие шторы защитят ваш дом от холода.

Между батареей и стеной повесьте теплоотражающий экран из фольги. Сделать такой экран можно своими руками - наклейте фольгу на тонкий пенопласт и повесьте. Экран поможет лучше вашим батареям отдавать тепло внутрь комнаты.

Утеплите также стены - повесьте на них ковры. Если у вас есть угловые комнаты или вы знаете, что какая-то из стен более холодная в зимний период - поставьте там шкаф, этажерку с книгами или завесьте ее плотной тканью.

Запаситесь теплыми вещами и обогревателями

Желательно иметь в доме хотя бы один дополнительный источник тепла - это может быть масляная батарея, уфо, кондиционер с функцией обогрева, электроконвектор и так далее.

Также стоит позаботиться о теплых вещах для всей семьи - теплые пижамы, махровые халаты, вязаные носки, шерстяные одеяла и пледы.

Эксперты рекомендуют также купить термобелье - в холодные дни такое белье отлично согревает тело. И незаменимой зимой может стать электрогрелка или электропростынь.

Продумайте теплую зону в квартире

На всякий случай продумайте определенное место в доме, которое станет зоной тепла. Это может быть самая теплая комната. Желательно, чтобы она была небольшого размера и при необходимости вмещала всех членов семьи. Там можно будет сконцентрировать все источники тепла.

Проверьте счетчики и всю технику

Проверьте ваши счетчики, чтобы была возможность регулировать потребление. Проведите ремонт и очистку крупной техники - бойлера, котла. Есть смысл поставить дополнительную технику, если у вас есть такая возможность.